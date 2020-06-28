باركوا لبنتايا ـ هبة و ساجدة

السلام عليكم

احبابي في اللمة المباركة

عندي فرحة حبيت تشاركوني و تباركوا لبنتايا

هبة انتقلت من الرابعة متوسط الى الثانوية

سااجدة من الخامسة ابتدائي الى الطور المتوط



و راه كاين القاطو و الحلويات و الطعام و الدلاع للأحباب

اللي يحب ينورنا مرحبا بالاحباب ​