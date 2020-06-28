باركوا لبنتايا ـ هبة و ساجدة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,294
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
احبابي في اللمة المباركة
عندي فرحة حبيت تشاركوني و تباركوا لبنتايا
هبة انتقلت من الرابعة متوسط الى الثانوية
سااجدة من الخامسة ابتدائي الى الطور المتوط
و راه كاين القاطو و الحلويات و الطعام و الدلاع للأحباب
اللي يحب ينورنا مرحبا بالاحباب
احبابي في اللمة المباركة
عندي فرحة حبيت تشاركوني و تباركوا لبنتايا
هبة انتقلت من الرابعة متوسط الى الثانوية
سااجدة من الخامسة ابتدائي الى الطور المتوط
و راه كاين القاطو و الحلويات و الطعام و الدلاع للأحباب
اللي يحب ينورنا مرحبا بالاحباب