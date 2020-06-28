باركوا لبنتايا ـ هبة و ساجدة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,294
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
احبابي في اللمة المباركة
عندي فرحة حبيت تشاركوني و تباركوا لبنتايا
هبة انتقلت من الرابعة متوسط الى الثانوية
سااجدة من الخامسة ابتدائي الى الطور المتوط

و راه كاين القاطو و الحلويات و الطعام و الدلاع للأحباب
اللي يحب ينورنا مرحبا بالاحباب
 
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