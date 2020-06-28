الكُسَعِيُّ وقوْسُه

الكُسَعِيُّ رجلٌ منسوبٌ إلى كسع، قبيلةٍ باليمن، واسمه محارب بن قيسٍ، وبندامته يُضرَب المثل، يُقال: أندم من الكسعي.



ومن حديثه أنه كان يرعى إبِلًا بوادٍ كثير العشب والخمْط، فبينما هو يرعاها بَصُرَ بِنَبْعَةٍ على صخرةٍ، فقال: «ينبغي أن تكون هذه قوسًا»، فجعل يتعهَّدها ويُقوِّمها حتى أدركت، فقطعها، فلمَّا جفَّت اتَّخذ منها قوسًا، وأنشأ يقول:



يَا رَبِّ وَفِّقْنِي لِنَحْتِ قَوْسِي * فَإِنَّهَا مِنْ لَذَّتِي لِنَفْسِي ​

وَانْفَعْ بِقَوْسِي وَلَدِي وَعِرْسِي * أَنْحِتُهَا صَفْرَاءَ مِثْلَ الوَرْسِ ​

صَلْدَاءَ لَيْسَتْ كَقِسِيِّ النُّكْسِ ​



ثمَّ دهنها وخطمها بوترٍ، واتَّخذ مِنْ بُرايتها خمسةَ أسهمٍ، وجعل يقلِّبها في كفِّه ويُنشد:



هُنَّ وَرَبِّي أَسْهُمٌ حِسَانُ * يَلَذُّ لِلرَّامِي بِهَا البَنَانُ ​

كَأَنَّمَا قَوَّمَهَا مِيزَانُ * فَأَبْشِرُوا بِالخصْبِ يَا صِبْيَانُ ​

إِنْ لَمْ يَعُقْنِي الشُّؤْمُ وَالحِرْمَانُ * ​



ثمَّ أتى قُتَرَةً على مواردِ حُمُرٍ، فكَمَنَ فيها، فمرَّ به قطيعٌ، فرمى عَيْرًا منها بسهمٍ، فأنفذه وجازه وأصاب الجبل، فأَوْرَى (أشعل) نارًا، فظنَّ أنه أخطأه، فأنشد يقول:



أَعُوذُ بِاللهِ العَزِيزِ الرَّحْمَنْ * مِنْ نَكَدِ الجَدِّ مَعًا وَالحِرْمَانْ ​

مَا لِي رَأَيْتُ السَّهْمَ بَيْنَ الصَّوَّانْ * يُورِي شَرَارًا مِثْلَ لَوْنِ العِقْيَانْ ​

فَأَخْلَفَ اليَوْمَ رَجَاءَ الصِّبْيَانْ ​



ثمَّ مرَّ به قطيعٌ آخر، فرمى عَيْرا فأنفذه السهم فصنع صنيعَه الأوَّل، فأنشأ يقول:



لَا بَارَكَ الرَّحْمَنُ فِي رَمْيِ القَتَرْ * أَعُوذُ بِالخَالِقِ مِنْ شَرِّ القَدَرْ ​

أَأَمخطُ السَّهْم لِإِرْهَاقِ الضَّرَرْ * أَمْ ذَاكَ مِنْ سُوءِ احْتِيَالٍ وَنَظَرْ ​

أَمْ لَيْسَ يُغْنِي حَذَرٌ عَنْهُ قَدَرْ ​



ثمَّ مرَّ به قطيعٌ آخر فرمى عيرًا، فأمخطه السهم، فصنع صنيعَه الأوَّل فأنشأ يقول:



مَا بَالُ سَهْمِي يُوقِدُ الحُبَاحِبَا * قَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَائِبَا ​

فَأَخْطَأَ العَيْرَ وَوَلَّى جَانِبَا * فَصَارَ رَأْيِي فِيهِ رَأْيًا خَائِبَا ​



ثمَّ مرَّ به قطيعٌ آخر فرمى عيرًا بسهم فأمخطه السهم وصنع ما صنع أوَّلًا فأنشأ يقول:



يَا أَسَفَا وَالجَد النَّكِدْ * فِي قَوْسِ صِدْقٍ لَمْ تُزَيَّنْ بِأَوَدْ ​

أَخْلَفَ مَا أَرْجُو لِأَهْلٍ وَوَلَدْ * فِيهَا وَلَمْ يُغْنِ الحِذَارُ وَالجَلَدْ ​

فَخَابَ ظَنُّ الأَهْلِ جَمْعًا وَالوَلَدْ ​



ثمَّ مرَّ قطيعٌ آخر فرمى عيرًا بسهم فأمخطه السهم وصنع كما صنع أوَّلًا فأنشأ يقول:



أَبَعْدَ خَمْسٍ قَدْ حَفِظْتُ عَدَّهَا * أَحْمِلُ قَوْسِي وَأُرِيدُ رَدَّهَا ​

أَخْزَى الإِلَهُ لينَهَا وَشَدَّها * وَاللهِ لَا تَسْلَمُ مِنِّي بَعْدَهَا ​

وَلَا أُرَجِّي ـ مَا حَيِيتُ ـ رِفْدَهَا ​



ثمَّ أخذ القوس فكسرها على حجرٍ وبات، فلمَّا أصبح أبصر الأعيار الخمسة مطروحةً حوله، فأسِفَ وندم على كسر القوس، وعضَّ على إبهامه فقطعها تلهُّفًا، وأنشأ يقول:



ندمت ندامةً لو أنَّ نفسي * تطاوعني إذًا لقطعت خمسي ​

تبيَّن لي سفاهُ الرأي مني * لعمرُ أبيك حين كسرت قوسي ​



وبالكسعي يتمثَّل الفرزدق حين يقول:



نَدِمْتُ نَدَامَةَ الكُسَعِيِّ لَمَّا * غَدَتْ مِنِّي مُطَلَّقَةً نَوَارُ ​

وَكَانَتْ جَنَّتِي فَخَرَجْتُ مِنْهَا * كَآدَمَ حِينَ أَخْرَجَهُ الضِّرَارُ ​

وَلَوْ أَنِّي مَلَكْتُ يَدِي وَنَفْسِي * لَأَصْبَحَ لِي عَلَى القَدَرِ اخْتِيَارُ ​

وَكُنْتُ كَفَاقِئٍ عَيْنَيْهِ عَمْدًا * فَأَصْبَحَ مَا يُضِيءُ لَهُ نَهَارُ ​



[«شرح مقامات الحريري» للشريشي (١/ ٢٥٨)]



المصدر موقع الشيخ فركوس حفظه الله