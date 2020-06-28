في تسمية المتضادَّين باسمٍ واحدٍ

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

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في تسمية المتضادَّين باسمٍ واحدٍ

وراء: تكون قدَّامًا تكون خلفًا.

جليلٌ: عظيمٌ وحقيرٌ، ومثله جَلَلٌ.

عسعس: أقبل وأدبر.

الهاجد: القائم المصلِّي بالليل، والنائم أيضًا.

غابرٌ: الماضي من الأيَّام وما يُستقبل منها.

المولى: المالك والمملوك.

السدفة: الظلمة والضوء.

الناهل: العطشان، والريَّان.

الحشمة: الغضب، والحياء.

الطرب: خفَّةٌ تصيب الإنسان لشدَّة السرور أو لشدَّة الجزع.

المأتم: النساء المجتمعات في غمٍّ وحزنٍ ومناحةٍ، وكذلك النساء المجتمعات في فرحٍ وسرورٍ.

الصريخ: المغيث، والمستغيث.

الجَوْنُ: للأبيض والأسود.

والقُروء: للأطهار والحِيَض.

والصَّريم: للَّيل والصُّبح.

والخَيلولة: للشكِّ واليَقين. قال أبو ذؤيبٍ:

فَبَقِيتُ بَعْدَهُمُ بِعَيْشٍ نَاصِبٍ * وَإِخَالُ أَنِّي لَاحِقٌ مُسْتَتْبَعُ

أي: وأتيَقَّن.

والنِّدُّ: المِثلُ والضِّدُّ. وفي القرآن: ﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا﴾ [فصِّلت: ٩] على المعنيين.

والزوج: الذكر والأنثى.

والقانِعُ: السائل والذي لا يسأل.

[«فقه اللغة» للثعالبي وغيره (٣٧٥)]

المصدر موقع الشيخ فركوس حفظه الله
 
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