في تسمية المتضادَّين باسمٍ واحدٍ

وراء: تكون قدَّامًا تكون خلفًا.



جليلٌ: عظيمٌ وحقيرٌ، ومثله جَلَلٌ.



عسعس: أقبل وأدبر.



الهاجد: القائم المصلِّي بالليل، والنائم أيضًا.



غابرٌ: الماضي من الأيَّام وما يُستقبل منها.



المولى: المالك والمملوك.



السدفة: الظلمة والضوء.



الناهل: العطشان، والريَّان.



الحشمة: الغضب، والحياء.



الطرب: خفَّةٌ تصيب الإنسان لشدَّة السرور أو لشدَّة الجزع.



المأتم: النساء المجتمعات في غمٍّ وحزنٍ ومناحةٍ، وكذلك النساء المجتمعات في فرحٍ وسرورٍ.



الصريخ: المغيث، والمستغيث.



الجَوْنُ: للأبيض والأسود.



والقُروء: للأطهار والحِيَض.



والصَّريم: للَّيل والصُّبح.



والخَيلولة: للشكِّ واليَقين. قال أبو ذؤيبٍ:



فَبَقِيتُ بَعْدَهُمُ بِعَيْشٍ نَاصِبٍ * وَإِخَالُ أَنِّي لَاحِقٌ مُسْتَتْبَعُ ​



أي: وأتيَقَّن.



والنِّدُّ: المِثلُ والضِّدُّ. وفي القرآن: ﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا﴾ [فصِّلت: ٩] على المعنيين.



والزوج: الذكر والأنثى.



والقانِعُ: السائل والذي لا يسأل.



[«فقه اللغة» للثعالبي وغيره (٣٧٥)]



المصدر موقع الشيخ فركوس حفظه الله