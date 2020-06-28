في تسمية المتضادَّين باسمٍ واحدٍ

الطيب الجزائري84
:: عضو متألق ::
في تسمية المتضادَّين باسمٍ واحدٍ
وراء: تكون قدَّامًا تكون خلفًا.
جليلٌ: عظيمٌ وحقيرٌ، ومثله جَلَلٌ.
عسعس: أقبل وأدبر.
الهاجد: القائم المصلِّي بالليل، والنائم أيضًا.
غابرٌ: الماضي من الأيَّام وما يُستقبل منها.
المولى: المالك والمملوك.
السدفة: الظلمة والضوء.
الناهل: العطشان، والريَّان.
الحشمة: الغضب، والحياء.
الطرب: خفَّةٌ تصيب الإنسان لشدَّة السرور أو لشدَّة الجزع.
المأتم: النساء المجتمعات في غمٍّ وحزنٍ ومناحةٍ، وكذلك النساء المجتمعات في فرحٍ وسرورٍ.
الصريخ: المغيث، والمستغيث.
الجَوْنُ: للأبيض والأسود.
والقُروء: للأطهار والحِيَض.
والصَّريم: للَّيل والصُّبح.
والخَيلولة: للشكِّ واليَقين. قال أبو ذؤيبٍ:
فَبَقِيتُ بَعْدَهُمُ بِعَيْشٍ نَاصِبٍ * وَإِخَالُ أَنِّي لَاحِقٌ مُسْتَتْبَعُ
أي: وأتيَقَّن.
والنِّدُّ: المِثلُ والضِّدُّ. وفي القرآن: ﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا﴾ [فصِّلت: ٩] على المعنيين.
والزوج: الذكر والأنثى.
والقانِعُ: السائل والذي لا يسأل.
[«فقه اللغة» للثعالبي وغيره (٣٧٥)]
المصدر موقع الشيخ فركوس حفظه الله