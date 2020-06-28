0السلام عليكم

اللهم جنبنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة



اللهم اجعلني في عنايتك لا يضرني بشر ولا يبكيني قدر



ان الله اذا أعطى ادهش

اللهم أفرحني بما تحتاجه نفسي وانت اعلم بما فيها



أعظم أذى للأنسان ان يصنع المعروف لشخص لا يستحق



ولان الله يعلم مرارة صبرك سيكون العوض مدهش



لكل من يقرا الأن

أسأل الله أن يبشرك بفرحة لم تحسب لها حساب ,وأن ينير دربك ويسهل أمرك,ويحفظك من كل شر



الذي رتبها على هذا النحو قادر أن يرتب لك حياتك فقط قل يارب



ما تراه صعبا ومستحيلا

قد يحققه الله لك في أقل من لحظة ,انما أمره اذا أراد شيئا ان يقول له