0السلام عليكم

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,646
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
اللهم جنبنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة

اللهم اجعلني في عنايتك لا يضرني بشر ولا يبكيني قدر

ان الله اذا أعطى ادهش
اللهم أفرحني بما تحتاجه نفسي وانت اعلم بما فيها

أعظم أذى للأنسان ان يصنع المعروف لشخص لا يستحق

ولان الله يعلم مرارة صبرك سيكون العوض مدهش

لكل من يقرا الأن
أسأل الله أن يبشرك بفرحة لم تحسب لها حساب ,وأن ينير دربك ويسهل أمرك,ويحفظك من كل شر

الذي رتبها على هذا النحو قادر أن يرتب لك حياتك فقط قل يارب

ما تراه صعبا ومستحيلا
قد يحققه الله لك في أقل من لحظة ,انما أمره اذا أراد شيئا ان يقول له
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,140
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اللهم آمين يارب العالمين اجمعين
جزيت خيرا على الموضوع القيم والمميز اختي جعله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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