فائدة

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,648
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
علمتني الحياة
هناك قلوب ناس تحتويك
وناس من السهل عليها ترميك
وناس مهما حدث منك بكل حب تشتريك
وناس كل ما تحتاجك تدور عليك وناس لا تريد هذا ولا ذاك
ولكن يسعدها فقط ضحكة عنيك


أخبروا أولئك الذين ينتظرون سقوطنا بان وقوفنا أطول من أعمارهم

البعض يرحل ,اذا أحجت اليه والبعض يرحل, اذا أنتهى من حاجته
والبعض يرحل,عندما يجد بديلا عنك
والبعض يرحل,ليعيش حياته بدونك
والبعض يرحل, اذا علم أن لامكانة له في قلبك
والبعض يرحل ,ليذهب الى ربه
ك
 
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