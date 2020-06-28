علمتني الحياة

هناك قلوب ناس تحتويك

وناس من السهل عليها ترميك

وناس مهما حدث منك بكل حب تشتريك

وناس كل ما تحتاجك تدور عليك وناس لا تريد هذا ولا ذاك

ولكن يسعدها فقط ضحكة عنيك





أخبروا أولئك الذين ينتظرون سقوطنا بان وقوفنا أطول من أعمارهم



البعض يرحل ,اذا أحجت اليه والبعض يرحل, اذا أنتهى من حاجته

والبعض يرحل,عندما يجد بديلا عنك

والبعض يرحل,ليعيش حياته بدونك

والبعض يرحل, اذا علم أن لامكانة له في قلبك

والبعض يرحل ,ليذهب الى ربه

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