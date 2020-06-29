همسة حب في الله ثم رسوله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اكتب لكم هذا راجيا من الله عزوجل أن يكون خالصا لوجه الكريم

ادعوا كل اعضاء منتدانا العزيز لمشاركة معانا في همسة حب لله ثم رسوله و ذلك بكتابة لنا بأية من القرآن الكريم مع ذكر رقم الآية و السورة التي لها أو سورة مكية أو مدنية أو حديث نبوي على أن يتحرى من صحة الحديث اي يكون خاليا من الضعف و الرفع أو يكتب لنا قصة من قصص التي حدثت مع النبي مع الصحابة رضي الله عنهم أو مع زوجاتهم رضي الله عنهن أو يكتب لنا قول من أقوال الصحابة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته

وفي الاخير ارجوا أن تكون مشاركة فعالة في هذا الموضوع









اخوكم إلياس