همسة حب في الله ثم رسوله

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,175
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اكتب لكم هذا راجيا من الله عزوجل أن يكون خالصا لوجه الكريم
ادعوا كل اعضاء منتدانا العزيز لمشاركة معانا في همسة حب لله ثم رسوله و ذلك بكتابة لنا بأية من القرآن الكريم مع ذكر رقم الآية و السورة التي لها أو سورة مكية أو مدنية أو حديث نبوي على أن يتحرى من صحة الحديث اي يكون خاليا من الضعف و الرفع أو يكتب لنا قصة من قصص التي حدثت مع النبي مع الصحابة رضي الله عنهم أو مع زوجاتهم رضي الله عنهن أو يكتب لنا قول من أقوال الصحابة أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته
وفي الاخير ارجوا أن تكون مشاركة فعالة في هذا الموضوع




اخوكم إلياس
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top