دعائكم لأقربائي مريضي [ covid19]

السلام عليكم

كيف حالككم؟

انا اليوم في اتم حزن على خالتي :'( واقربائي و احتمال ان العائلة الكببرة بأسرها لانها منذ افريل وهي مريضة بزكام حتى

اصبحت هاته ايام تسقط ولحمى فعندما كشف عنها

فتاكدت اصابة





لقد أصيب بيت خالتي هاته

+ دار خالي ايضا

+ بنات خالتي متزوجات

صار العدد 26 فرد

يا ربي لم اكن ااتوقعها نهائيا

خاصة ابنة خالي اصيبت وهي بكالوريا يا رب اشفيها







اتمنى ان تدعوا لهم بالشفاء خاصة انها كبيرة في السن

:'(​