دعائكم لأقربائي مريضي [ covid19]

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ظل سيريالية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
54
النقاط
5
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم
كيف حالككم؟
انا اليوم في اتم حزن على خالتي :'( واقربائي و احتمال ان العائلة الكببرة بأسرها لانها منذ افريل وهي مريضة بزكام حتى
اصبحت هاته ايام تسقط ولحمى فعندما كشف عنها
فتاكدت اصابة


لقد أصيب بيت خالتي هاته
+ دار خالي ايضا
+ بنات خالتي متزوجات
صار العدد 26 فرد
يا ربي لم اكن ااتوقعها نهائيا
خاصة ابنة خالي اصيبت وهي بكالوريا يا رب اشفيها



اتمنى ان تدعوا لهم بالشفاء خاصة انها كبيرة في السن
:'(
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,298
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الله المستعااان الله المستعااان
ياربي لطفك بهته العائلة

لا بأس طهور ان شااء الله
صح الامر صعب خصوصا يتعلق باسرة كااملة
لكنها حكمة من الله و ارادة منه
و بعدها سيكون خيرا كثرا
سيتجاوزن الازمة و ستنجح البنت في البكالوريا
و سنفرح معهم

انتظر منك اخباري بكل جديد
 
ALIGSM

ALIGSM

:: عضو مُشارك ::
إنضم
16 ماي 2020
المشاركات
165
النقاط
21
محل الإقامة
العلمة
الجنس
ذكر
الله يشفيها ويعافيها
اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما جميع الاسرة وجميع مرضى المسلمين امين يارب العالمين
 
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