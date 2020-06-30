بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مالأشياء التي تزيل الهموم والغموم التي تصيب المسلم؟

فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

السؤال ؟

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الهموم والمشاكل والقلاقل التي تهز الإنسان وتصيبه من الزمن، فما الأشياء التي تزيل الهموم والغموم التي تصيب المسلم ؟وهل يشرع أن يرقي الإنسان نفسه؟

الجواب:

أولا : يجب أن نعلم أن الهموم والغموم التي تصيب المرء هي من جملة مايكفر عنه بها ،ويخفف عنه من ذنوبه ،فإذا صبر واحتسب أثيب على ذلك ،ومع هذا فإنه لاحرج على الإنسان أن يدعوا بالأدعية المأثورة لزوال الهم والغم ،كحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه اهل السنن بسند صحيح

"اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ناض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته احدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي "

فإن هذا من أسباب فرج الهم والغم ،وكذلك قوله تعالى :

"لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"

فإن يونس عليه السلام قالها، قال تعالى:

"فاستجبنا له ونحيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين"