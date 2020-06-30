مساؤكم تفاؤل وثقة بفرج الله ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبينا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إذا استنار القلب بالإيمان ،أبغض المعاصي وكرهها ،واعظم مااستنارت به القلوب :كلام علام الغيوب ،فأكثر من تلاوة القرآن، فإنه يحدث في القلب نورا ،تذهب عنه إلف الذنب وظلمته،

"وأنزلنا إليكم نورا مبينا"،"ولكن جعلناه نورا نهدي به"،"قد جاءكم من الله نور"،

بقدر إكثارك من ذكر الله ينبسط خاطرك ،يهدأ قلبك، تسعد نفسك ،يرتاح ضميرك، اقرأ أذكارك واهتم بنفسك ،واجعل ألوان السعادة عنوان يومك وحياتك ولاتيأس من ضغوطات الحياة ،تفاء ل وافرح وابتسم تجد حياتك مليئة بكل مشاعر البهجة والسعادة والفرح ،،من يحدثكم عن زمن مخيف حدثوه عن رب لطيف حدثوه عن قوله تعالى :

"لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا"

حدثوه عن إشراق الصباح بعد الظلام ،وعن المحن التي صارت منحا، حدثوه عن التفاؤل وأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ،حدثوه عن الأنل والثقة بالله، حدثوه عن قوله وتعالى

"فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا"