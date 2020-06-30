مساؤكم تفاؤل وثقة بفرج الله ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,143
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبينا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إذا استنار القلب بالإيمان ،أبغض المعاصي وكرهها ،واعظم مااستنارت به القلوب :كلام علام الغيوب ،فأكثر من تلاوة القرآن، فإنه يحدث في القلب نورا ،تذهب عنه إلف الذنب وظلمته، "وأنزلنا إليكم نورا مبينا"،"ولكن جعلناه نورا نهدي به"،"قد جاءكم من الله نور"، بقدر إكثارك من ذكر الله ينبسط خاطرك ،يهدأ قلبك، تسعد نفسك ،يرتاح ضميرك، اقرأ أذكارك واهتم بنفسك ،واجعل ألوان السعادة عنوان يومك وحياتك ولاتيأس من ضغوطات الحياة ،تفاء ل وافرح وابتسم تجد حياتك مليئة بكل مشاعر البهجة والسعادة والفرح ،،من يحدثكم عن زمن مخيف حدثوه عن رب لطيف حدثوه عن قوله تعالى :"لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا"حدثوه عن إشراق الصباح بعد الظلام ،وعن المحن التي صارت منحا، حدثوه عن التفاؤل وأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل ،حدثوه عن الأنل والثقة بالله، حدثوه عن قوله وتعالى "فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا" ،أخبروه أن البلاء موكل بالمنطق فلا تنطقوا ولا تقولوا إلا خيرا، وعليكم بالدعاء فالله كريم لايرد يدا امتدت بالدعاء .
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top