أول حرف من اسمك يهديك نصيحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





حرف | أ |

ابتسم وحاول ان ترسم البسمة على وجوه الآخرين



حرف | ب |

بادر الى مساعدة من يحتاج المساعدة ولا تتأخر بالعطاء



حرف| ت |

تابع دربك بالحياة ولا تقف اذا واجهتك الصعاب ,

واذا تعثرت يوما ..



حرف | ث |

ثابر واجتهد في طلب العلم والمعرفة



حرف | ج |

جاهد في سبيل دينك ووطنك وشرفك



حرف | ح |

حاول ان تزرع ورود الامل في دروب الآخرين



حرف | خ |

خذ من الدنيا قوتاً ينفعك بالآخرة



حرف | د |

داو الآخرين بطيبة قلبك وصدق مشاعرك



حرف | ذ |

ذق طعم تعبك بكل لقمة تأكلها ..



حرف | ر |

رافق من يخاف الله ورسوله ومن يحسن للناس .



حرف | ز |

زيّن سيرتك بحسن الخلق والادب.



حرف | س |

سامح من اخطأ بحقك واغفر له .



حرف | ش|

شاهد عيوبك في عيون الآخرين وحاول اصلاحها .







حرف| ص|

صارح بالحقيقة اصدقائك ومحبينك .



حرف | ض |

ضح بمشاعرك لأجل كرامتك .



حرف | ط |

طِر الى العلا شامخاً رافع الرأس عالياً .



حرف | ظ |

ظلل من حولك بحبك وبعطفك .



حرف | ع |

عاهد روحك ونفسك على الصدق والوفاء.



حرف | غ |

غض بصرك عن المحرمات .



حرف | ف |

فز بحب الله وبطاعة رسوله .



حرف | ق |

قاوم لأجل كرامتك وحريتك .



حرف | ك|

كن صادقاً مع نفسك لكي تصدق مع الآخرين .



حرف | ل |

لون حياتك بنور الله وتقواه .



حرف | م |

مد يديك وانتشل من يحتاج لك .



حرف | ن |

نل رضا الله ورضا والديك .



حرف | هـ |

هون على الآخرين مصائبهم ومحنهم.



حرف | و |

وسع قلبك واحتضن به الناس.



حرف | ي |

يسر على الملهوفين والمظلومين أمورهم. ​