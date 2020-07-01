أول حرف من اسمك يهديك نصيحة

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,189
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حرف | أ |
ابتسم وحاول ان ترسم البسمة على وجوه الآخرين

حرف | ب |
بادر الى مساعدة من يحتاج المساعدة ولا تتأخر بالعطاء

حرف| ت |
تابع دربك بالحياة ولا تقف اذا واجهتك الصعاب ,
واذا تعثرت يوما ..

حرف | ث |
ثابر واجتهد في طلب العلم والمعرفة

حرف | ج |
جاهد في سبيل دينك ووطنك وشرفك

حرف | ح |
حاول ان تزرع ورود الامل في دروب الآخرين

حرف | خ |
خذ من الدنيا قوتاً ينفعك بالآخرة

حرف | د |
داو الآخرين بطيبة قلبك وصدق مشاعرك

حرف | ذ |
ذق طعم تعبك بكل لقمة تأكلها ..

حرف | ر |
رافق من يخاف الله ورسوله ومن يحسن للناس .

حرف | ز |
زيّن سيرتك بحسن الخلق والادب.

حرف | س |
سامح من اخطأ بحقك واغفر له .

حرف | ش|
شاهد عيوبك في عيون الآخرين وحاول اصلاحها .



حرف| ص|
صارح بالحقيقة اصدقائك ومحبينك .

حرف | ض |
ضح بمشاعرك لأجل كرامتك .

حرف | ط |
طِر الى العلا شامخاً رافع الرأس عالياً .

حرف | ظ |
ظلل من حولك بحبك وبعطفك .

حرف | ع |
عاهد روحك ونفسك على الصدق والوفاء.

حرف | غ |
غض بصرك عن المحرمات .

حرف | ف |
فز بحب الله وبطاعة رسوله .

حرف | ق |
قاوم لأجل كرامتك وحريتك .

حرف | ك|
كن صادقاً مع نفسك لكي تصدق مع الآخرين .

حرف | ل |
لون حياتك بنور الله وتقواه .

حرف | م |
مد يديك وانتشل من يحتاج لك .

حرف | ن |
نل رضا الله ورضا والديك .

حرف | هـ |
هون على الآخرين مصائبهم ومحنهم.

حرف | و |
وسع قلبك واحتضن به الناس.

حرف | ي |
يسر على الملهوفين والمظلومين أمورهم.
 
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