أول حرف من اسمك يهديك نصيحة

إلياس
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
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- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرف | أ |
ابتسم وحاول ان ترسم البسمة على وجوه الآخرين
حرف | ب |
بادر الى مساعدة من يحتاج المساعدة ولا تتأخر بالعطاء
حرف| ت |
تابع دربك بالحياة ولا تقف اذا واجهتك الصعاب ,
واذا تعثرت يوما ..
حرف | ث |
ثابر واجتهد في طلب العلم والمعرفة
حرف | ج |
جاهد في سبيل دينك ووطنك وشرفك
حرف | ح |
حاول ان تزرع ورود الامل في دروب الآخرين
حرف | خ |
خذ من الدنيا قوتاً ينفعك بالآخرة
حرف | د |
داو الآخرين بطيبة قلبك وصدق مشاعرك
حرف | ذ |
ذق طعم تعبك بكل لقمة تأكلها ..
حرف | ر |
رافق من يخاف الله ورسوله ومن يحسن للناس .
حرف | ز |
زيّن سيرتك بحسن الخلق والادب.
حرف | س |
سامح من اخطأ بحقك واغفر له .
حرف | ش|
شاهد عيوبك في عيون الآخرين وحاول اصلاحها .
حرف| ص|
صارح بالحقيقة اصدقائك ومحبينك .
حرف | ض |
ضح بمشاعرك لأجل كرامتك .
حرف | ط |
طِر الى العلا شامخاً رافع الرأس عالياً .
حرف | ظ |
ظلل من حولك بحبك وبعطفك .
حرف | ع |
عاهد روحك ونفسك على الصدق والوفاء.
حرف | غ |
غض بصرك عن المحرمات .
حرف | ف |
فز بحب الله وبطاعة رسوله .
حرف | ق |
قاوم لأجل كرامتك وحريتك .
حرف | ك|
كن صادقاً مع نفسك لكي تصدق مع الآخرين .
حرف | ل |
لون حياتك بنور الله وتقواه .
حرف | م |
مد يديك وانتشل من يحتاج لك .
حرف | ن |
نل رضا الله ورضا والديك .
حرف | هـ |
هون على الآخرين مصائبهم ومحنهم.
حرف | و |
وسع قلبك واحتضن به الناس.
حرف | ي |
يسر على الملهوفين والمظلومين أمورهم.
حرف | أ |
ابتسم وحاول ان ترسم البسمة على وجوه الآخرين
حرف | ب |
بادر الى مساعدة من يحتاج المساعدة ولا تتأخر بالعطاء
حرف| ت |
تابع دربك بالحياة ولا تقف اذا واجهتك الصعاب ,
واذا تعثرت يوما ..
حرف | ث |
ثابر واجتهد في طلب العلم والمعرفة
حرف | ج |
جاهد في سبيل دينك ووطنك وشرفك
حرف | ح |
حاول ان تزرع ورود الامل في دروب الآخرين
حرف | خ |
خذ من الدنيا قوتاً ينفعك بالآخرة
حرف | د |
داو الآخرين بطيبة قلبك وصدق مشاعرك
حرف | ذ |
ذق طعم تعبك بكل لقمة تأكلها ..
حرف | ر |
رافق من يخاف الله ورسوله ومن يحسن للناس .
حرف | ز |
زيّن سيرتك بحسن الخلق والادب.
حرف | س |
سامح من اخطأ بحقك واغفر له .
حرف | ش|
شاهد عيوبك في عيون الآخرين وحاول اصلاحها .
حرف| ص|
صارح بالحقيقة اصدقائك ومحبينك .
حرف | ض |
ضح بمشاعرك لأجل كرامتك .
حرف | ط |
طِر الى العلا شامخاً رافع الرأس عالياً .
حرف | ظ |
ظلل من حولك بحبك وبعطفك .
حرف | ع |
عاهد روحك ونفسك على الصدق والوفاء.
حرف | غ |
غض بصرك عن المحرمات .
حرف | ف |
فز بحب الله وبطاعة رسوله .
حرف | ق |
قاوم لأجل كرامتك وحريتك .
حرف | ك|
كن صادقاً مع نفسك لكي تصدق مع الآخرين .
حرف | ل |
لون حياتك بنور الله وتقواه .
حرف | م |
مد يديك وانتشل من يحتاج لك .
حرف | ن |
نل رضا الله ورضا والديك .
حرف | هـ |
هون على الآخرين مصائبهم ومحنهم.
حرف | و |
وسع قلبك واحتضن به الناس.
حرف | ي |
يسر على الملهوفين والمظلومين أمورهم.