لـمـاذا عـدتـي؟؟؟

أتيتك ذات يومٍ بأمالي

أحمل ورداتي

وأحمل ابتساماتي

وأحمل أجمل أحلامي

ووجدت الباب مغلقا أمامي

طرقته مرارا يا مولاتي

وجلست عنده أياما وليالي

فعدت ... محملا بإحزاني

محملا بإنكساراتي

محملا بإسئلة تقتلني

محملا بإوهامٍ تؤرقني

فلماذا اتيتي ؟؟

هل لأنك رأيت الجمر ينطفئ في داخلي

فأردتي أن توقديه من ثاني ؟

أم لأنك رأيت البسمةَ أقتربت من شفاهي

فأردتي أن تنسيها عنواني؟

هل عدت لتقتلي أمالي

أم لآن الزمن في قلبك أحياني

أجيبيني ....؟

أنتي خيال يطاردني

أم أنتي أمل ينتظرني

أم وهـم يمزقني

أم حقيقة ... تعذبني

بين تناقضاتي ... أعيش أحلامي

وأكتب تاريخي ...وأرسم لوحاتي

وبين الحب واللاحب أصبحت كلماتي

وبين نومي وطيفك كتبت رواياتي

أأحبك ياسيدتي !! ؟؟

فأكوى بلهيب سفرك من ثاني

أم أنزعك من القلب ... وأسكن أحلامي

أم أبقى حائرا بين تناقضاتي

وأبقى بين جذر الحب ومد أحزاني

ليتني أخرج من تناقضاتي

وليتني أخرج من دوامة أوهــامي

وليت طيفك يستوطنني

في واقعي

وتصبح عينيك موطني

ويصبح جسدك دفءأحضاني



أمير الجزائر ​