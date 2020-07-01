صور: المسكن المتنقّل في الحافلة 🚌 🚏

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

زوجان بدويان يحوّلا حافلة مدرسية عادية إلى منزل صغير أنيق على عجلات

تبدو الحياة على الطريق المفتوح مُغرية للكثيرين منا.

أوبراين وجورتينغ زوجان غادرا كاليفورنيا وقاما بالانتقال إلى العيش البدوي في

حافلة مدرسية محوّلة إلى مسكن متنقّل للنزهات، ويعرف أيضًا باسم "سكولي"،

من الصعب تصديق أن هذه الحافلة كانت ذات يوم تنقل الكثير من الأشخاص على أساس يومي.

منذ الشروع في مغامرتهما الكبيرة ، أسّسا الزوجان فكرتهما على أرض الواقع بشراء أرضًا في تكساس

ولديهما مشاريع أخرى لتجسيدها كذلك.