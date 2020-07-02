بين الامس و اليوم (حكايتي مؤلمة)

امتدَادْ الأمسْ !

مزاج سماء تتنهد ....

ليس ثمّةَ متسعٌ للرّكض

كل شيء يتجه للأسوأ..

أناس أكثر سوٌءا،

واقعٌ أكثر سوٌءا،

وطقس أكثر سوٌء...

الوقت يلتهمني الأن في هذه اللحظة،

الوقت يبتلع كل شيء و لا يموت ....

أنا أفهم.. أنا أفهم كثيرًا، وهذا ما سيعجّل نها،

اﻹفراط فى الوعى وإدراك اﻷشياء قاتل !

أحمل رأسي المقطوعة ،

أدحرجها على ممر الجمر المستعر

وبضربة واحدة ...

أسقط كل الكآبة التي تسكنني ...

كثرة هي الأشياء التي بداخلي و تحتاج الى الركل ...

علي أن أطلق عليها النار قبل فوات الأوان ...

ثم أتوقف، ثم أكتب، ثم أتوقف،

أتبدَّل كل لحظة و أتغيَّر ، و لا أستقر على حال أبداً

هروبٌ ، قرارٌ بالقفز، اختيار محيّر،

يفقَأ عينِي السؤال ؛ فَـ يُعمى الجواب

الربِيعْ مضَى باكراً ...

هناك .. قرب النخلَة العجوز

تومأ أمِي بابتسَامتهَا الحمِيمَة

أودْ اللحَاقْ ...و لكن ...

هنِيئاً للأرضْ اذْ ضَمَت رفاتَك​