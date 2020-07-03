عيد الاستقلال

إلياس
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بمناسبة الذكرى 58 للعيد الوطني للشباب و الاستقلال قام رئيس الجمهورية عبد الجمهورية عبد المجيد باستقدام رفات شهداء المقاومة الشعبية من بينهم الشهداء الشريف بوبغلة و غيرهم على أن تقام جنازة رسمية لهؤلاء الشهداء يوم 05 جويلية رحم الله مع إلقاء نظرة اخيره لهم في نفس اليوم و سيشرف رئيس الجمهورية بنفسه على الجنازة
في رأيكم هل بداية اعتراف للسطات الفرنسية المستعمرة لما قامت به فيه الجزائر و غيرها من مستعمراها كما فعلت بلجيكا مع الكونغو الديمقراطية باعترافها مع قامت به إبان الحقبة الاستعمارية
الله اكبر .....رحم الله شهداءنا الابرار
في رأيكم هل بداية اعتراف للسطات الفرنسية المستعمرة لما قامت به فيه الجزائر و غيرها من مستعمراها كما فعلت بلجيكا مع الكونغو الديمقراطية باعترافها مع قامت به إبان الحقبة الاستعمارية
الله اكبر .....رحم الله شهداءنا الابرار