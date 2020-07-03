عيد الاستقلال

بمناسبة الذكرى 58 للعيد الوطني للشباب و الاستقلال قام رئيس الجمهورية عبد الجمهورية عبد المجيد باستقدام رفات شهداء المقاومة الشعبية من بينهم الشهداء الشريف بوبغلة و غيرهم على أن تقام جنازة رسمية لهؤلاء الشهداء يوم 05 جويلية رحم الله مع إلقاء نظرة اخيره لهم في نفس اليوم و سيشرف رئيس الجمهورية بنفسه على الجنازة

في رأيكم هل بداية اعتراف للسطات الفرنسية المستعمرة لما قامت به فيه الجزائر و غيرها من مستعمراها كما فعلت بلجيكا مع الكونغو الديمقراطية باعترافها مع قامت به إبان الحقبة الاستعمارية

الله اكبر .....رحم الله شهداءنا الابرار