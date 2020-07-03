عيد الاستقلال

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بمناسبة الذكرى 58 للعيد الوطني للشباب و الاستقلال قام رئيس الجمهورية عبد الجمهورية عبد المجيد باستقدام رفات شهداء المقاومة الشعبية من بينهم الشهداء الشريف بوبغلة و غيرهم على أن تقام جنازة رسمية لهؤلاء الشهداء يوم 05 جويلية رحم الله مع إلقاء نظرة اخيره لهم في نفس اليوم و سيشرف رئيس الجمهورية بنفسه على الجنازة
في رأيكم هل بداية اعتراف للسطات الفرنسية المستعمرة لما قامت به فيه الجزائر و غيرها من مستعمراها كما فعلت بلجيكا مع الكونغو الديمقراطية باعترافها مع قامت به إبان الحقبة الاستعمارية
الله اكبر .....رحم الله شهداءنا الابرار
 
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