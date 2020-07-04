دعوة الى الرجال ـ المكان الذي يتم فيه التزوير تعال بسرعة ههههه

ايها الرجل في هذا المكان

تتم عملية التزوير

و تغيير المعالم

و طمس الحقيقة

و تغيير التاريخ و الجغرافيا

هنا غرفة العمليات

التي يتم فيها تغيير الحقائق

وتضليل الرأي العام

والتستر على الضحيه

هفه و جرجرته

و طرد النوم من عينيه

ههههههه

السؤال للرجل

هل انت مع ام ضد

المكيجة

السؤال موجه إلى الاخوات

لو قرر السيد الرجل منع هته المساحيق

هل انت مستعدة لكي تعودي الى الكحل و المسواك

و التزيين التقليدي البسيط

