دعوة الى الرجال ـ المكان الذي يتم فيه التزوير تعال بسرعة ههههه

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,330
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
ايها الرجل في هذا المكان
تتم عملية التزوير
و تغيير المعالم
و طمس الحقيقة
و تغيير التاريخ و الجغرافيا
هنا غرفة العمليات
التي يتم فيها تغيير الحقائق
وتضليل الرأي العام
والتستر على الضحيه
هفه و جرجرته
و طرد النوم من عينيه
ههههههه

السؤال للرجل
هل انت مع ام ضد
المكيجة
السؤال موجه إلى الاخوات
لو قرر السيد الرجل منع هته المساحيق
هل انت مستعدة لكي تعودي الى الكحل و المسواك
و التزيين التقليدي البسيط

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