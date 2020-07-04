إلى الاخوات عقدة للتسمين و تصفية و تبييض البشرة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- 12,331
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
خياتي على وجه الخصوص
راني فكرت فيكم و في مشاكلكم
و لقيت ليكم الحل
بالمناسبة ايضا الحل هذا ايضا راني نهديه
الى زوجتي الغالية راهي مسافرة
علابالي راح تشوف الموضوع الليلة و تفرح ههههه
في البيت هبلوني مرتي و نساباتي
النهار كامل و هو ما يهدروا على العقدات
حتى شكيت قلت رانا متزوج بعشاب
و لا راني ساكن في حانوت تاع عشاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوصفة مليحة للتسمين و التنحيف
و تبييض البشرة
و لمزيد من النظارة
يلزمها شوي كوراج برك
و راح التحت سؤال جاوبوني عليه
و اللي تجاوب راح نهديها قرعة من عندي
ههههههه
ها العقدة
ههههههههههه
ان شااء الله عجبتكم الوصفة
السؤال
هل اصبحت العقدات الحل الامثل
و الآمن لكثير من انشغالاتكم
خياتي على وجه الخصوص
راني فكرت فيكم و في مشاكلكم
و لقيت ليكم الحل
بالمناسبة ايضا الحل هذا ايضا راني نهديه
الى زوجتي الغالية راهي مسافرة
علابالي راح تشوف الموضوع الليلة و تفرح ههههه
في البيت هبلوني مرتي و نساباتي
النهار كامل و هو ما يهدروا على العقدات
حتى شكيت قلت رانا متزوج بعشاب
و لا راني ساكن في حانوت تاع عشاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوصفة مليحة للتسمين و التنحيف
و تبييض البشرة
و لمزيد من النظارة
يلزمها شوي كوراج برك
و راح التحت سؤال جاوبوني عليه
و اللي تجاوب راح نهديها قرعة من عندي
ههههههه
ها العقدة
ههههههههههه
ان شااء الله عجبتكم الوصفة
السؤال
هل اصبحت العقدات الحل الامثل
و الآمن لكثير من انشغالاتكم