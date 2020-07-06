دور العلماء و الدين في الثورة التحريرية

إلياس
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@محمد الامين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بمناسبة عيد الاستقلال نهنىء الشعب الجزائري بهذه المناسبة السعيدة
عاشت الجزائر في مرحلة (1830-1962) اخطر أوضاعها الأمنية و الاجتماعية و الفكرية و الاقتصادية ، فكانت بحاجة إلى هيئة شعبية جامعة تكافح للدفاع عن هويتها الحضارية العربية و الإسلامية ضد المستعمر الفرنسي فاتى دور العلماء في الجزائر بالجدار الفولاذي الحامي المقومات الوطنية فقد بذلوا كل جهودهم و طاقتهم للحفاظ على الهوية الأمة و عقيدتها و الدفاع عن الشخصية الجزائرية في وجه الاستعمار و التصدي الخرافات و البدع التي شوهت الاسلام و ثقافة المجتمع العريقة و قيمه الحضارية ومنه نطرح الإشكالية التالية :
ماهو دور العلماء في الثورة التحريرية؟
جاءت جمعية العلماء المسلمين بقيادة الشيخ عبد الحميد بن باديس منذ تأسيسها 1931 م جاءت للمحافظة على المقومات الشخصية الجزائرية خلال الاستعمار الفرنسي لكن السؤال يطرح نفسه: إلى أي حد كان دور العلماء في مساهمة الثورة الجزائرية
لا ينكر أحد جهود العلماء في العلم و التأليف و التعليم و الارشاد و انشاء مدارس التعليم عبر ربوع الوطن و من جملة ما قال العلماء و دورهم في المقاومة " لم يبقى لنا أمرين لا ثالث لهما إما الموت و الشهادة في سبيل الله أو النصر الذي وعوده به عباده "
ان الذين يعرفون الظروف التي ولدت فيها الثورة يدركون أن هناك رجالا يعدون لها بطرق مختلفة ، ثم احتضنها الشعب و تشبع بقيمها و مبادىء حيث تشكلت لدى العلماء مواقف داعمة لها
لكن هناك بعض المتاخرين في تلك الفترة و حتى في أيامنا هذه حصروا الثورة في جماعة أو حزب
لكن الحقيقة أن العلماء و على رأسهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كانوا في طليعة الأوائل الذين دعموا الثورة التحريرية حيث جاءت لهم عدة بيانات سنذكر منها مايلي:
بيان 02 نوفمبر 1954 الذي امضاءه الشيخ البشير الابراهيمي و الشيخ الفضيل و الشيخ الورتلاني الذي جاء دعم للثورة التحريرية عنوانه " مبادىء الثورة في الجزائر "
بيان 3 نوفمبر 1954 بعنوان " إلى الثائرين الابطال من أبناء الجزائر حياة أو موت أو بقاء أو بقاء " وزع هذا البيان على الصحافة المصرية و وكالات الانباء العالمية
ميثاق 1955/02/17 الذي نص على أن الشعب الجزائري واحد على اختلاف أفراده و كتلة واحدة في خدمة الوطن و الكفاح في سبيل تحقيق الاستقلال
كما سعى الشيخ البشير الابراهيمي لحشد تأييد الثورة منذ اندلاعها لمراسلة لقادة الدول العربية والإسلامية مستغلا في ذلك سمعته بين الشعوب و ارسل برقية للملك سعود بن عبدالعزيز في 1955/03/01 يطلب فيه بتكليف الاستاذ احمد الشقيري و عبد الرحمن عزام بعرض قضية الجزائر على الأمم المتحدة و تم ذلك بالفعل في أكتوبر 1957 توالت البيانات و الميثاقات و الكلمات مساندة للثورة و عمت دول العالم بفضل العلماء و تم توثيق ذلك عبر رسائل و مذكرات عايشت الثورة
و هذا يبرز دور العلماء في الثورة التحريرية
مشاركتي في فعاليات شهر الانتصار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بمناسبة عيد الاستقلال نهنىء الشعب الجزائري بهذه المناسبة السعيدة
عاشت الجزائر في مرحلة (1830-1962) اخطر أوضاعها الأمنية و الاجتماعية و الفكرية و الاقتصادية ، فكانت بحاجة إلى هيئة شعبية جامعة تكافح للدفاع عن هويتها الحضارية العربية و الإسلامية ضد المستعمر الفرنسي فاتى دور العلماء في الجزائر بالجدار الفولاذي الحامي المقومات الوطنية فقد بذلوا كل جهودهم و طاقتهم للحفاظ على الهوية الأمة و عقيدتها و الدفاع عن الشخصية الجزائرية في وجه الاستعمار و التصدي الخرافات و البدع التي شوهت الاسلام و ثقافة المجتمع العريقة و قيمه الحضارية ومنه نطرح الإشكالية التالية :
ماهو دور العلماء في الثورة التحريرية؟
جاءت جمعية العلماء المسلمين بقيادة الشيخ عبد الحميد بن باديس منذ تأسيسها 1931 م جاءت للمحافظة على المقومات الشخصية الجزائرية خلال الاستعمار الفرنسي لكن السؤال يطرح نفسه: إلى أي حد كان دور العلماء في مساهمة الثورة الجزائرية
لا ينكر أحد جهود العلماء في العلم و التأليف و التعليم و الارشاد و انشاء مدارس التعليم عبر ربوع الوطن و من جملة ما قال العلماء و دورهم في المقاومة " لم يبقى لنا أمرين لا ثالث لهما إما الموت و الشهادة في سبيل الله أو النصر الذي وعوده به عباده "
ان الذين يعرفون الظروف التي ولدت فيها الثورة يدركون أن هناك رجالا يعدون لها بطرق مختلفة ، ثم احتضنها الشعب و تشبع بقيمها و مبادىء حيث تشكلت لدى العلماء مواقف داعمة لها
لكن هناك بعض المتاخرين في تلك الفترة و حتى في أيامنا هذه حصروا الثورة في جماعة أو حزب
لكن الحقيقة أن العلماء و على رأسهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كانوا في طليعة الأوائل الذين دعموا الثورة التحريرية حيث جاءت لهم عدة بيانات سنذكر منها مايلي:
بيان 02 نوفمبر 1954 الذي امضاءه الشيخ البشير الابراهيمي و الشيخ الفضيل و الشيخ الورتلاني الذي جاء دعم للثورة التحريرية عنوانه " مبادىء الثورة في الجزائر "
بيان 3 نوفمبر 1954 بعنوان " إلى الثائرين الابطال من أبناء الجزائر حياة أو موت أو بقاء أو بقاء " وزع هذا البيان على الصحافة المصرية و وكالات الانباء العالمية
ميثاق 1955/02/17 الذي نص على أن الشعب الجزائري واحد على اختلاف أفراده و كتلة واحدة في خدمة الوطن و الكفاح في سبيل تحقيق الاستقلال
كما سعى الشيخ البشير الابراهيمي لحشد تأييد الثورة منذ اندلاعها لمراسلة لقادة الدول العربية والإسلامية مستغلا في ذلك سمعته بين الشعوب و ارسل برقية للملك سعود بن عبدالعزيز في 1955/03/01 يطلب فيه بتكليف الاستاذ احمد الشقيري و عبد الرحمن عزام بعرض قضية الجزائر على الأمم المتحدة و تم ذلك بالفعل في أكتوبر 1957 توالت البيانات و الميثاقات و الكلمات مساندة للثورة و عمت دول العالم بفضل العلماء و تم توثيق ذلك عبر رسائل و مذكرات عايشت الثورة
و هذا يبرز دور العلماء في الثورة التحريرية
مشاركتي في فعاليات شهر الانتصار