لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

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الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
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بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيِّد الخلق اجمعين عليه افضل الصلاة والسلام...وبعد
بعد طووول غياب عدت والعود احمد...الحمدلله الحمدلله الحمدلله على نعمه وافضاله...الحمدلله على الصحة والعافية...الحمدلله دائما وابدا....كتبت العنوان عبارة عن اية قرانية لما فيها من ايجابية ...لا تكلف نفسك فوق طاقتها ....فوض امرك لربك ولا تجعل من اي شيء منبع احباط لك ولمعنوياتك...ان اصابتك مصيبة توكل على الله وكفى بالله وكيلا....اقسم بالله يا إخواني وعن تجربتي الخاصة ان رب الخير لا يأتي الا بالخير....ستيسّر امورك ولو ظننت ان ذلك مستحيلا....سترى حياتك النور بينما كنت تظنها ظلام ...ستزهر الورود بعد فصل شتاء طويل وقاااس....ستشرق الشمس بعد ليل مظلم....سنعود ...سنحقق ما نريد...سنكون اقوى ....سيوفقنا الله.... سيزول العسر....سنلتقي....سنكون باذن الله افضل..افضل.. افضل بكثييير....لكن.....بدعوة خالصة...بدمعة على سجادة الصلاة...بثقة في الله بانه هو القادر هو الرازق وهو الوكيل....اذا اردت ان يكلمك الله اقرا القران..اذا اردت ان تكلم الله عليك بالدعاء....اذا اردت ان يكلمك الله وتكلمه عليك بالصلاة.....اتمنى ان تكون كلماتي قد بعثت ولو 1٪ تفاؤل لقارئيها وان اكون سببا ولو بابتسامة.😘😘😘😘😍😍😍
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
دعوتي لك ربي يعطيك قد نيتك حفظك الله ورعاك أختي
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,352
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
اهلا اختي و عودة ميمونة
ان شاااء الله كل الاهل و الاحباب بخير
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اكيد فالنهايات عندما تكون جميلة ستجعل المرء ينسى تعبه و عذابه
و حال كل مسلم ان يطمع في جنب الله الكريم الجواد الرحيم بعباده
و يكفينا ان كل امر موجع او حمى او شوكة نشتاكها
كلها خير لنا صبر و جزاء في الدنيا و حسنات و جنة و درجات في الاخرة
 
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