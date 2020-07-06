لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

اهلا اختي و عودة ميمونة

ان شاااء الله كل الاهل و الاحباب بخير

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اكيد فالنهايات عندما تكون جميلة ستجعل المرء ينسى تعبه و عذابه

و حال كل مسلم ان يطمع في جنب الله الكريم الجواد الرحيم بعباده

و يكفينا ان كل امر موجع او حمى او شوكة نشتاكها

كلها خير لنا صبر و جزاء في الدنيا و حسنات و جنة و درجات في الاخرة