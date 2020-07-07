قناة القران الكريم عبر الإعلام الإلكتروني ساهم في نشر الخير



وفي صحيح مسلم ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا )



فبعد مضي عشر سنوات عمل تصميم ومراجعة ومتابعة تم بحمدالله الانتهاء من انشاء وتصميم قناة القران الكريم عبر الاعلام الجديد ( يوتيوب تويتر انستقرام) حيث تم العمل على تصميم خاص وحصري لقناة القران الكريم على يد فاعل خير بنية وقف العمل الخيري لوجة الله عز وجل عنه وعن والدية وعن جميع من ساهم او ساهمت في نشر هذه القناة الى كافة الاصعدة فشاركونا الاجر في المساهمة في النشر جزاكم الله كل خير.



* قناة القران الكريم عبر يوتيوب (جميع سور القران الكريم)

* قناة القران الكريم عبر تويتر(جميع سور القران الكريم)

* قناة القران الكريم عبر انتسقرام (جميع سور القران الكريم)

​ وفي صحيح مسلم ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا )فبعد مضي عشر سنوات عمل تصميم ومراجعة ومتابعة تم بحمدالله الانتهاء من انشاء وتصميم قناة القران الكريم عبر الاعلام الجديد ( يوتيوب تويتر انستقرام) حيث تم العمل على تصميم خاص وحصري لقناة القران الكريم على يد فاعل خير بنية وقف العمل الخيري لوجة الله عز وجل عنه وعن والدية وعن جميع من ساهم او ساهمت في نشر هذه القناة الى كافة الاصعدة فشاركونا الاجر في المساهمة في النشر جزاكم الله كل خير.* قناة القران الكريم عبر يوتيوب (جميع سور القران الكريم) هنــا * قناة القران الكريم عبر تويتر(جميع سور القران الكريم) هنــا * قناة القران الكريم عبر انتسقرام (جميع سور القران الكريم) هنــا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .. وعلى آله وصحبه أجمعين ..أما بعد ,,, قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} (30) سورة الكهفوقال صلى الله عليه وسلم (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) أخرجه مسلم.