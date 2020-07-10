رد اعجبنى لاحد العلماء الكبار على رجل انجليزى

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
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الجنس
ذكر
سأل أَحدُ الإنجليز عالمًا من علمائِنَا الكبار: لماذَا لا تسلم المرأة المسلمه ع الرِجالُ كلهمْ (يقصد المصافحه)
فتوقع كيف رد عليه الشيخ؟
🤔

الشيخ رد عليه ردًا جميلاً قائلاً لهُ
:-(عندكم هل يستطيع أي شخص السلام ع الملكة ف بريطانيا؟)
🤔

قال الإنجليزي:- لا طبعًا هُناك قانون يُحدد سبعّ أصناف من الناس يجيز لهم القانون ذلك فقط
✋

فرد الشيخ :- ونحنُ أيضاً عندنَا إثنَا عشرُ صنف محددون تمامًا يجوز لهم ذلك فقط هم:
✋

الأب
♥️

والجد
😍

والزوج
😘

ووالد الزوج
😊

والإبن
♥️

والأخ
😍

والعم
♥️

والخال
♥️

وإبن الأخ
😇

وإبن الأخت
😇

وإبن الإبن
♥️

و إبن البنت
♥️

فكما أنكم تفعلون ذلك إحتراماً وإجلَالاً للملكة
🤔

نحن عندنا (ف الإسلام) كل النساء ملكات
♥️

ولكل ملكة حاشية تسلم عليها وباقي الرجال بالنسبه لها شعب
👌
 
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