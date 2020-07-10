رد اعجبنى لاحد العلماء الكبار على رجل انجليزى

ناصر dz
:: عضو بارز ::
سأل أَحدُ الإنجليز عالمًا من علمائِنَا الكبار: لماذَا لا تسلم المرأة المسلمه ع الرِجالُ كلهمْ (يقصد المصافحه)
فتوقع كيف رد عليه الشيخ؟
الشيخ رد عليه ردًا جميلاً قائلاً لهُ
:-(عندكم هل يستطيع أي شخص السلام ع الملكة ف بريطانيا؟)
قال الإنجليزي:- لا طبعًا هُناك قانون يُحدد سبعّ أصناف من الناس يجيز لهم القانون ذلك فقط
فرد الشيخ :- ونحنُ أيضاً عندنَا إثنَا عشرُ صنف محددون تمامًا يجوز لهم ذلك فقط هم:
الأب
والجد
والزوج
ووالد الزوج
والإبن
والأخ
والعم
والخال
وإبن الأخ
وإبن الأخت
وإبن الإبن
و إبن البنت
فكما أنكم تفعلون ذلك إحتراماً وإجلَالاً للملكة
نحن عندنا (ف الإسلام) كل النساء ملكات
ولكل ملكة حاشية تسلم عليها وباقي الرجال بالنسبه لها شعب
فتوقع كيف رد عليه الشيخ؟
الشيخ رد عليه ردًا جميلاً قائلاً لهُ
:-(عندكم هل يستطيع أي شخص السلام ع الملكة ف بريطانيا؟)
قال الإنجليزي:- لا طبعًا هُناك قانون يُحدد سبعّ أصناف من الناس يجيز لهم القانون ذلك فقط
فرد الشيخ :- ونحنُ أيضاً عندنَا إثنَا عشرُ صنف محددون تمامًا يجوز لهم ذلك فقط هم:
الأب
والجد
والزوج
ووالد الزوج
والإبن
والأخ
والعم
والخال
وإبن الأخ
وإبن الأخت
وإبن الإبن
و إبن البنت
فكما أنكم تفعلون ذلك إحتراماً وإجلَالاً للملكة
نحن عندنا (ف الإسلام) كل النساء ملكات
ولكل ملكة حاشية تسلم عليها وباقي الرجال بالنسبه لها شعب