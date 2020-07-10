رد اعجبنى لاحد العلماء الكبار على رجل انجليزى

سأل أَحدُ الإنجليز عالمًا من علمائِنَا الكبار: لماذَا لا تسلم المرأة المسلمه ع الرِجالُ كلهمْ (يقصد المصافحه)فتوقع كيف رد عليه الشيخ؟الشيخ رد عليه ردًا جميلاً قائلاً لهُ:-(عندكم هل يستطيع أي شخص السلام ع الملكة ف بريطانيا؟)قال الإنجليزي:- لا طبعًا هُناك قانون يُحدد سبعّ أصناف من الناس يجيز لهم القانون ذلك فقطفرد الشيخ :- ونحنُ أيضاً عندنَا إثنَا عشرُ صنف محددون تمامًا يجوز لهم ذلك فقط هم:الأبوالجدوالزوجووالد الزوجوالإبنوالأخوالعموالخالوإبن الأخوإبن الأختوإبن الإبنو إبن البنتفكما أنكم تفعلون ذلك إحتراماً وإجلَالاً للملكةنحن عندنا (ف الإسلام) كل النساء ملكاتولكل ملكة حاشية تسلم عليها وباقي الرجال بالنسبه لها شعب