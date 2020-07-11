مسامتي في ذكرى الاستقرل

rafid2

rafid2

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
516
النقاط
31
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
كأن المسافة تغرق بين فواصل الزمن
زغردت صبية -يامحمد مبروك عليك والجزائر رجعت ليك-
هو محمد رسول الله والجزائر تعود لطهر الاسلام-
تمزقت اشلاء الصمت يوم يونيو من عمر تناهى كأنه لم يكن أو كأنه كان مخفيا بين الركام بين الرماد بين الهوية الغائرة في احشاء التاريخ عربية مسلمة موحدة
اسطورة
ملحمة
وتاريخ كتب بكل شيء
بوجه الشهيد المرابط
بزغرودة الصبية تخرج بحنائها تلتحف الماضي والحاضر والمستقبل
تقبل عنان السماء
تهطل الكلمات تنفجر الدموع تسقي الغيث
تناهى الزمن وانتهى بكبرياء دم سقاه الشهيد
واخوة الشهيد
وارض الشهيد
وقبل المهر
في ذكرى جويلية/
 
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