مسامتي في ذكرى الاستقرل

كأن المسافة تغرق بين فواصل الزمن

زغردت صبية -يامحمد مبروك عليك والجزائر رجعت ليك-

هو محمد رسول الله والجزائر تعود لطهر الاسلام-

تمزقت اشلاء الصمت يوم يونيو من عمر تناهى كأنه لم يكن أو كأنه كان مخفيا بين الركام بين الرماد بين الهوية الغائرة في احشاء التاريخ عربية مسلمة موحدة

اسطورة

ملحمة

وتاريخ كتب بكل شيء

بوجه الشهيد المرابط

بزغرودة الصبية تخرج بحنائها تلتحف الماضي والحاضر والمستقبل

تقبل عنان السماء

تهطل الكلمات تنفجر الدموع تسقي الغيث

تناهى الزمن وانتهى بكبرياء دم سقاه الشهيد

واخوة الشهيد

وارض الشهيد

وقبل المهر

في ذكرى جويلية/