السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



***********************

******

* * * *





ﻛﺎنت الحيوط ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻴها ذكرياتنا

ﻛﺎﻥ اكبر مخاوفنا من حل التمرين والخوف والهيبة للمعلم كبيرة .

ﻛﺎﻥ ﺟﺮﺱ الاستراحة اكبر فرحة تطلع تجري تقول مخرجينك من الحبس .

ﻛنا نحط ﻳﺪينا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻒ ﺻﺎﺣابنا ﻭﻧمشوا

ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺤﻜﺘﻨﺎ ﺭﺍﺱ ﻣﺎﻟﻨﺎ لا هم لا غم .

تروح من المدرسة تاعب وتدخل اتلوح الكارتابل قدام الباب وتعيط وشنو الفطور .

ﻛﺎﻧﺖ الحاجة الوحيدة اللي نحصلوا فيها من الحجاج ﺍلكاميرا بعدة الوان ﻭ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺼﻮّﺭ بيها ﺗﻄﻠﻌﻠﻚ

ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﺍلاﻳﻤﺎﻥ !!!

كونا لا نعرفوا لا تابليت ولا شي، وافضل العابنا الاتاري

شكون فينا بعد القراية ما لعبش بالكورة البلاستيك الي تتعوج و الا تطيح في دار كبير الحومة تتقطع على زوج

و نلمدُو الدراهم و ناخذو كرة جديدة من عند الحانوت!

هذا اسمه زمن الطيبين

تسألك امك قداش الوقت تقولها الكبيرة على اربعة والصغيرة على ستة .

وافضل شعور واحساس انك عملت انجاز هو تقعد فايق حتى الشمس تطلع .

ننتظر الامتحانات باش ما نهزش الكارتابل!!!

الجيل الذهبي والاصليين يضحكوا يضحكوا من هذه الذكريات الحلوة .

في حصة الرسم اول حاجة ارسمها الشمس في الزاوية ، و كنت تسكر باب الثلاجة شوي شوي باش

تعرف طفي اللمبه؟هههههه ​

حاولت توازن مفاتيح on و off ​

وكي واحد من العائلة يطلب منك كأس ماء لازم تشرب شوية وقبل ما تدخل تمسح فمك باش

حتى مايعرفش انك شربت!!!

اكيد انت تضحك على تلك لايام الحلوة."

((عيش اللحظة))

وماننسى قمة الفخامة ايام الابتدائية يعطيك المعلم طباشير او أوراق ويقولك وصلها للمعلم في

القسم الثاني اللي جنبنا تدخل عليه القسم تقول راك مبعوث الأمم المتحدة ​

الله الله يا دنيا علي الايام الحلوة يا طيبين..كم شخص يمثله هذا الكلام وعاشه احكي واش هو احساسك

عند قرائتك لهذه الذكريات.

مشكورين على زيارة وقراءة الموضوع......آه نسيت كاينة حاجة أخرى تابع معايا.... ​