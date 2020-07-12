بأي حال عُدت يا عيد

"" ذَلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ""

سورة الحج الآية 32

تقديس و احترام شعائر الله

رغم أنّنا نمرّ بهذا الوباء ولم نتّعظ

هناك عادات وسلوكيات دخيلة يحاسبنا الله تعالى عليها

منذ صار اسمه "العيد الكبير" و ليس "عيد الأضحى"

منذ أن صار ذبح الأضحية عادة اجتماعية وليس سُنّة من سُنن الإسلام و عبادة والتقرب من الله.

منذ أن أصبح جلد الأضحية يُباع !!!

منذ أن صار الخروف يشترى من أجل الأطفال وليس من أجل التقرّب من الله.

منذ أن صار اللّحم يُخبّأ في الثّلاجة ولا يوزّع على الفقراء واليتامى (إلا الكتف الأيمن.. ويتم التصدق به

على أساس الأقربون أولى بالمعروف).

منذ أن صار الفقير غير قادر على شراء الأضحية محل سخرية ممن قدر عليه.

منذ أن صار العيد فرصة لاستعراض القدرة الشرائية والتّباهي بحجم الأضحية.

منذ أن صرت أذهب إلى صلاة العيد وقبل أن أصل إلى المسجد أجد بعض الجيران قد نحروا أضاحيهم!!!

عندما نسي الناس أنّ العيد فرصة للتقارب والتواصل والتصافح والتسامح و التغافر والزيارة، بل كلًّ

مُنشغل بنفسه ويغلق بابه.