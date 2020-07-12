بأي حال عُدت يا عيد

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,360
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
🌺🌺السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته🌺🌺
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"" ذَلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ""
سورة الحج الآية 32
تقديس و احترام شعائر الله
رغم أنّنا نمرّ بهذا الوباء ولم نتّعظ
هناك عادات وسلوكيات دخيلة يحاسبنا الله تعالى عليها

🔴 منذ صار اسمه "العيد الكبير" و ليس "عيد الأضحى"
🔴 منذ أن صار ذبح الأضحية عادة اجتماعية وليس سُنّة من سُنن الإسلام و عبادة والتقرب من الله.
🔴 منذ أن أصبح جلد الأضحية يُباع !!!
🔴 منذ أن صار الخروف يشترى من أجل الأطفال وليس من أجل التقرّب من الله.
🔴 منذ أن صار اللّحم يُخبّأ في الثّلاجة ولا يوزّع على الفقراء واليتامى (إلا الكتف الأيمن.. ويتم التصدق به
على أساس الأقربون أولى بالمعروف).
🔴 منذ أن صار الفقير غير قادر على شراء الأضحية محل سخرية ممن قدر عليه.
🔴 منذ أن صار العيد فرصة لاستعراض القدرة الشرائية والتّباهي بحجم الأضحية.
🔴 منذ أن صرت أذهب إلى صلاة العيد وقبل أن أصل إلى المسجد أجد بعض الجيران قد نحروا أضاحيهم!!!
🔴 عندما نسي الناس أنّ العيد فرصة للتقارب والتواصل والتصافح والتسامح و التغافر والزيارة، بل كلًّ
مُنشغل بنفسه ويغلق بابه.
🔴 عندما صارت الأضاحي تقام لها ميادين للمبارزة والعراك بين الكباش.
منقول بالتصرّف

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في أمان الله
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