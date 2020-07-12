اجرو ليا راني في ورطة😓😓😓

سلام لبنات كيراكماللي عندها جواب تساعدنيدرت ديكاپاج لشعري و مبعد صبيغة و خرجتلي مش كما كنت حابة خرجت أورونج من الفوق و بنية تهبل من تحتماعرفتش اذا نصحح اللون و لا نستنا يطلعو لي غاسين مع العلم شعري أسود جداااااااااااامالعملو هل توجد خلطة طبيعية نقدر نصحح بيها اللون .....ملاحظة.....خدمتو فصالون بنت خالتي تخدم للعايلة بركشكرا