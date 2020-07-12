اجرو ليا راني في ورطة😓😓😓

sanaya
:: عضو متألق ::
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سلام لبنات كيراكم
اللي عندها جواب تساعدني
درت ديكاپاج لشعري و مبعد صبيغة و خرجتلي مش كما كنت حابة خرجت أورونج من الفوق و بنية تهبل من تحت
ماعرفتش اذا نصحح اللون و لا نستنا يطلعو لي غاسين مع العلم شعري أسود جداااااااااااا
مالعمل
و هل توجد خلطة طبيعية نقدر نصحح بيها اللون .....
ملاحظة.....
خدمتو فصالون بنت خالتي تخدم للعايلة برك
شكرا
اللي عندها جواب تساعدني
درت ديكاپاج لشعري و مبعد صبيغة و خرجتلي مش كما كنت حابة خرجت أورونج من الفوق و بنية تهبل من تحت
ماعرفتش اذا نصحح اللون و لا نستنا يطلعو لي غاسين مع العلم شعري أسود جداااااااااااا
مالعمل
و هل توجد خلطة طبيعية نقدر نصحح بيها اللون .....
ملاحظة.....
خدمتو فصالون بنت خالتي تخدم للعايلة برك
شكرا