اجرو ليا راني في ورطة😓😓😓

sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,112
النقاط
991
العمر
29
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
سلام لبنات كيراكم
اللي عندها جواب تساعدني😓😓😓
درت ديكاپاج لشعري و مبعد صبيغة و خرجتلي مش كما كنت حابة خرجت أورونج من الفوق و بنية تهبل من تحت
ماعرفتش اذا نصحح اللون و لا نستنا يطلعو لي غاسين مع العلم شعري أسود جداااااااااااا
مالعمل
و هل توجد خلطة طبيعية نقدر نصحح بيها اللون .....
ملاحظة.....
خدمتو فصالون بنت خالتي تخدم للعايلة برك
شكرا
 
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