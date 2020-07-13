فوائد لغوية



1 – فائدة لغوية

الأبدي : الذي لا نهاية له.

الأزلي : الذي لا بداية له.

الأمدي : مابين بداية ونهاية.

السرمدي : الذي لا بداية ولا نهاية فوائد لغوية



1 – فائدة لغوية

الأبدي : الذي لا نهاية له.

الأزلي : الذي لا بداية له.

الأمدي : مابين بداية ونهاية.

السرمدي : الذي لا بداية ولا نهاية له.



2 – فائدة لغوية

التحسس والتجسس

التحسّس: تتبّع أخبار الناس بالخير (اذهبوا فتحسّسوا من يوسف)

التّجسّس: معرفة أسرار الناس بالشر ( ولا تجسسوا..)



3 – فائدة لغوية

الفرق بين الصمت والسكوت ؟

الصمت: يتولد من الأدب والحكمة .

السكوت: يتولد من الخوف .



4 – فائدة لغوية

ماهو الفرق بين الكآبة و الحزن !!

الكآبة : تظهر على الوجه .

الحزن: يكون مضمراً بالقلب .

أعاذكم الله منهما .



5 – فائدة لغوية

ما الفرق بين شرقت الشمس و أشرقت الشمس!

الأولى بمعنى ” طلعت ”

والثانية بمعنى ” أضاءت ” ” وأشرقت الأرض بنور ربها ”



6 – فائدة لغوية

ما الفرق بين التعليم والتلقين؟

التلقين: يكون في الكلام فقط، والتعليم: يكون في الكلام وغيره

نقول:لقنه الشعر ،

ولا يقال:لقنه النجارة.



7 – فائدة لغوية

ما الفرق بين الجسد والبدن؟

الجسد: هو جسم الانسان كاملاً من الرأس

إلى القدمين

والبدن: فهو الجزء “العلوي”

فقط من جسم الإنسان .



8 – فائدة لغوية

الفرق بين “التضادِّ” و”التناقض”

التضاد: يكون في الأفعال.

التناقض: يكون في الأقوال.



9 – فائدة لغوية

الفرق بين الهبوط والنزول

الهبوط: يتبعه إقامة اهبطوا مصراًفإن لكم ماسألتم

أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها

والنزول: فهو النزول المؤقت لا يعقبهُ استقرار



10 – فائدة لغوية

﴿وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

الفرق بين المختال والفخور

المختال: ينظر إلى نفسه بعين الافتخار.

والفخور: ينظر إلى الناس بعين الاحتقار.



11 – فائدة لغوية

ما الفرق بين الظلم والهضم

الهضم: هو نقصان بعض الحق.

الظلم: يكون في الحق كله.

قال تعالى فلا يخاف ظُلما ولا هضما



12 – فائدة لغوية

الفرق بين المقسط والقاسط

المُقسط : هو العادل أو المُنصف إن الله يحب المُقسطين،

القاسط : هو الظالم أو الجائر وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.



المصدر منتديات الابانة السلفية.



2 – فائدة لغوية

التحسس والتجسس

التحسّس: تتبّع أخبار الناس بالخير (اذهبوا فتحسّسوا من يوسف)

التّجسّس: معرفة أسرار الناس بالشر ( ولا تجسسوا..)



3 – فائدة لغوية

الفرق بين الصمت والسكوت ؟

الصمت: يتولد من الأدب والحكمة .

السكوت: يتولد من الخوف .



4 – فائدة لغوية

ماهو الفرق بين الكآبة و الحزن !!

الكآبة : تظهر على الوجه .

الحزن: يكون مضمراً بالقلب .

أعاذكم الله منهما .



5 – فائدة لغوية

ما الفرق بين شرقت الشمس و أشرقت الشمس!

الأولى بمعنى ” طلعت ”

والثانية بمعنى ” أضاءت ” ” وأشرقت الأرض بنور ربها ”



6 – فائدة لغوية

ما الفرق بين التعليم والتلقين؟

التلقين: يكون في الكلام فقط، والتعليم: يكون في الكلام وغيره

نقول:لقنه الشعر ،

ولا يقال:لقنه النجارة.



7 – فائدة لغوية

ما الفرق بين الجسد والبدن؟

الجسد: هو جسم الانسان كاملاً من الرأس

إلى القدمين

والبدن: فهو الجزء “العلوي”

فقط من جسم الإنسان .



8 – فائدة لغوية

الفرق بين “التضادِّ” و”التناقض”

التضاد: يكون في الأفعال.

التناقض: يكون في الأقوال.



9 – فائدة لغوية

الفرق بين الهبوط والنزول

الهبوط: يتبعه إقامة اهبطوا مصراًفإن لكم ماسألتم

أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها

والنزول: فهو النزول المؤقت لا يعقبهُ استقرار



10 – فائدة لغوية

﴿وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

الفرق بين المختال والفخور

المختال: ينظر إلى نفسه بعين الافتخار.

والفخور: ينظر إلى الناس بعين الاحتقار.



11 – فائدة لغوية

ما الفرق بين الظلم والهضم

الهضم: هو نقصان بعض الحق.

الظلم: يكون في الحق كله.

قال تعالى فلا يخاف ظُلما ولا هضما



12 – فائدة لغوية

الفرق بين المقسط والقاسط

المُقسط : هو العادل أو المُنصف إن الله يحب المُقسطين،

القاسط : هو الظالم أو الجائر وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.



المصدر منتديات الابانة السلفية