فوائد لغوية

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
3,378
النقاط
191
العمر
35
فوائد لغوية

1 – فائدة لغوية
الأبدي : الذي لا نهاية له.
الأزلي : الذي لا بداية له.
الأمدي : مابين بداية ونهاية.
السرمدي : الذي لا بداية ولا نهاية فوائد لغوية

1 – فائدة لغوية
الأبدي : الذي لا نهاية له.
الأزلي : الذي لا بداية له.
الأمدي : مابين بداية ونهاية.
السرمدي : الذي لا بداية ولا نهاية له.

2 – فائدة لغوية
التحسس والتجسس
التحسّس: تتبّع أخبار الناس بالخير (اذهبوا فتحسّسوا من يوسف)
التّجسّس: معرفة أسرار الناس بالشر ( ولا تجسسوا..)

3 – فائدة لغوية
الفرق بين الصمت والسكوت ؟
الصمت: يتولد من الأدب والحكمة .
السكوت: يتولد من الخوف .

4 – فائدة لغوية
ماهو الفرق بين الكآبة و الحزن !!
الكآبة : تظهر على الوجه .
الحزن: يكون مضمراً بالقلب .
أعاذكم الله منهما .

5 – فائدة لغوية
ما الفرق بين شرقت الشمس و أشرقت الشمس!
الأولى بمعنى ” طلعت ”
والثانية بمعنى ” أضاءت ” ” وأشرقت الأرض بنور ربها ”

6 – فائدة لغوية
ما الفرق بين التعليم والتلقين؟
التلقين: يكون في الكلام فقط، والتعليم: يكون في الكلام وغيره
نقول:لقنه الشعر ،
ولا يقال:لقنه النجارة.

7 – فائدة لغوية
ما الفرق بين الجسد والبدن؟
الجسد: هو جسم الانسان كاملاً من الرأس
إلى القدمين
والبدن: فهو الجزء “العلوي”
فقط من جسم الإنسان .

8 – فائدة لغوية
الفرق بين “التضادِّ” و”التناقض”
التضاد: يكون في الأفعال.
التناقض: يكون في الأقوال.

9 – فائدة لغوية
الفرق بين الهبوط والنزول
الهبوط: يتبعه إقامة اهبطوا مصراًفإن لكم ماسألتم
أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها
والنزول: فهو النزول المؤقت لا يعقبهُ استقرار

10 – فائدة لغوية
﴿وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾
الفرق بين المختال والفخور
المختال: ينظر إلى نفسه بعين الافتخار.
والفخور: ينظر إلى الناس بعين الاحتقار.

11 – فائدة لغوية
ما الفرق بين الظلم والهضم
الهضم: هو نقصان بعض الحق.
الظلم: يكون في الحق كله.
قال تعالى فلا يخاف ظُلما ولا هضما

12 – فائدة لغوية
الفرق بين المقسط والقاسط
المُقسط : هو العادل أو المُنصف إن الله يحب المُقسطين،
القاسط : هو الظالم أو الجائر وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.

المصدر منتديات الابانة السلفية.

2 – فائدة لغوية
التحسس والتجسس
التحسّس: تتبّع أخبار الناس بالخير (اذهبوا فتحسّسوا من يوسف)
التّجسّس: معرفة أسرار الناس بالشر ( ولا تجسسوا..)

3 – فائدة لغوية
الفرق بين الصمت والسكوت ؟
الصمت: يتولد من الأدب والحكمة .
السكوت: يتولد من الخوف .

4 – فائدة لغوية
ماهو الفرق بين الكآبة و الحزن !!
الكآبة : تظهر على الوجه .
الحزن: يكون مضمراً بالقلب .
أعاذكم الله منهما .

5 – فائدة لغوية
ما الفرق بين شرقت الشمس و أشرقت الشمس!
الأولى بمعنى ” طلعت ”
والثانية بمعنى ” أضاءت ” ” وأشرقت الأرض بنور ربها ”

6 – فائدة لغوية
ما الفرق بين التعليم والتلقين؟
التلقين: يكون في الكلام فقط، والتعليم: يكون في الكلام وغيره
نقول:لقنه الشعر ،
ولا يقال:لقنه النجارة.

7 – فائدة لغوية
ما الفرق بين الجسد والبدن؟
الجسد: هو جسم الانسان كاملاً من الرأس
إلى القدمين
والبدن: فهو الجزء “العلوي”
فقط من جسم الإنسان .

8 – فائدة لغوية
الفرق بين “التضادِّ” و”التناقض”
التضاد: يكون في الأفعال.
التناقض: يكون في الأقوال.

9 – فائدة لغوية
الفرق بين الهبوط والنزول
الهبوط: يتبعه إقامة اهبطوا مصراًفإن لكم ماسألتم
أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها
والنزول: فهو النزول المؤقت لا يعقبهُ استقرار

10 – فائدة لغوية
﴿وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾
الفرق بين المختال والفخور
المختال: ينظر إلى نفسه بعين الافتخار.
والفخور: ينظر إلى الناس بعين الاحتقار.

11 – فائدة لغوية
ما الفرق بين الظلم والهضم
الهضم: هو نقصان بعض الحق.
الظلم: يكون في الحق كله.
قال تعالى فلا يخاف ظُلما ولا هضما

12 – فائدة لغوية
الفرق بين المقسط والقاسط
المُقسط : هو العادل أو المُنصف إن الله يحب المُقسطين،
القاسط : هو الظالم أو الجائر وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.

المصدر منتديات الابانة السلفية
 
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