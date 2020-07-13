الطيب الجزائري84
:: عضو متألق ::
فوائد لغوية
1 – فائدة لغوية
الأبدي : الذي لا نهاية له.
الأزلي : الذي لا بداية له.
الأمدي : مابين بداية ونهاية.
السرمدي : الذي لا بداية ولا نهاية فوائد لغوية
1 – فائدة لغوية
الأبدي : الذي لا نهاية له.
الأزلي : الذي لا بداية له.
الأمدي : مابين بداية ونهاية.
السرمدي : الذي لا بداية ولا نهاية له.
2 – فائدة لغوية
التحسس والتجسس
التحسّس: تتبّع أخبار الناس بالخير (اذهبوا فتحسّسوا من يوسف)
التّجسّس: معرفة أسرار الناس بالشر ( ولا تجسسوا..)
3 – فائدة لغوية
الفرق بين الصمت والسكوت ؟
الصمت: يتولد من الأدب والحكمة .
السكوت: يتولد من الخوف .
4 – فائدة لغوية
ماهو الفرق بين الكآبة و الحزن !!
الكآبة : تظهر على الوجه .
الحزن: يكون مضمراً بالقلب .
أعاذكم الله منهما .
5 – فائدة لغوية
ما الفرق بين شرقت الشمس و أشرقت الشمس!
الأولى بمعنى ” طلعت ”
والثانية بمعنى ” أضاءت ” ” وأشرقت الأرض بنور ربها ”
6 – فائدة لغوية
ما الفرق بين التعليم والتلقين؟
التلقين: يكون في الكلام فقط، والتعليم: يكون في الكلام وغيره
نقول:لقنه الشعر ،
ولا يقال:لقنه النجارة.
7 – فائدة لغوية
ما الفرق بين الجسد والبدن؟
الجسد: هو جسم الانسان كاملاً من الرأس
إلى القدمين
والبدن: فهو الجزء “العلوي”
فقط من جسم الإنسان .
8 – فائدة لغوية
الفرق بين “التضادِّ” و”التناقض”
التضاد: يكون في الأفعال.
التناقض: يكون في الأقوال.
9 – فائدة لغوية
الفرق بين الهبوط والنزول
الهبوط: يتبعه إقامة اهبطوا مصراًفإن لكم ماسألتم
أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها
والنزول: فهو النزول المؤقت لا يعقبهُ استقرار
10 – فائدة لغوية
﴿وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾
الفرق بين المختال والفخور
المختال: ينظر إلى نفسه بعين الافتخار.
والفخور: ينظر إلى الناس بعين الاحتقار.
11 – فائدة لغوية
ما الفرق بين الظلم والهضم
الهضم: هو نقصان بعض الحق.
الظلم: يكون في الحق كله.
قال تعالى فلا يخاف ظُلما ولا هضما
12 – فائدة لغوية
الفرق بين المقسط والقاسط
المُقسط : هو العادل أو المُنصف إن الله يحب المُقسطين،
القاسط : هو الظالم أو الجائر وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
المصدر منتديات الابانة السلفية.
2 – فائدة لغوية
التحسس والتجسس
التحسّس: تتبّع أخبار الناس بالخير (اذهبوا فتحسّسوا من يوسف)
التّجسّس: معرفة أسرار الناس بالشر ( ولا تجسسوا..)
3 – فائدة لغوية
الفرق بين الصمت والسكوت ؟
الصمت: يتولد من الأدب والحكمة .
السكوت: يتولد من الخوف .
4 – فائدة لغوية
ماهو الفرق بين الكآبة و الحزن !!
الكآبة : تظهر على الوجه .
الحزن: يكون مضمراً بالقلب .
أعاذكم الله منهما .
5 – فائدة لغوية
ما الفرق بين شرقت الشمس و أشرقت الشمس!
الأولى بمعنى ” طلعت ”
والثانية بمعنى ” أضاءت ” ” وأشرقت الأرض بنور ربها ”
6 – فائدة لغوية
ما الفرق بين التعليم والتلقين؟
التلقين: يكون في الكلام فقط، والتعليم: يكون في الكلام وغيره
نقول:لقنه الشعر ،
ولا يقال:لقنه النجارة.
7 – فائدة لغوية
ما الفرق بين الجسد والبدن؟
الجسد: هو جسم الانسان كاملاً من الرأس
إلى القدمين
والبدن: فهو الجزء “العلوي”
فقط من جسم الإنسان .
8 – فائدة لغوية
الفرق بين “التضادِّ” و”التناقض”
التضاد: يكون في الأفعال.
التناقض: يكون في الأقوال.
9 – فائدة لغوية
الفرق بين الهبوط والنزول
الهبوط: يتبعه إقامة اهبطوا مصراًفإن لكم ماسألتم
أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها
والنزول: فهو النزول المؤقت لا يعقبهُ استقرار
10 – فائدة لغوية
﴿وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾
الفرق بين المختال والفخور
المختال: ينظر إلى نفسه بعين الافتخار.
والفخور: ينظر إلى الناس بعين الاحتقار.
11 – فائدة لغوية
ما الفرق بين الظلم والهضم
الهضم: هو نقصان بعض الحق.
الظلم: يكون في الحق كله.
قال تعالى فلا يخاف ظُلما ولا هضما
12 – فائدة لغوية
الفرق بين المقسط والقاسط
المُقسط : هو العادل أو المُنصف إن الله يحب المُقسطين،
القاسط : هو الظالم أو الجائر وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
المصدر منتديات الابانة السلفية
1 – فائدة لغوية
الأبدي : الذي لا نهاية له.
الأزلي : الذي لا بداية له.
الأمدي : مابين بداية ونهاية.
السرمدي : الذي لا بداية ولا نهاية فوائد لغوية
1 – فائدة لغوية
الأبدي : الذي لا نهاية له.
الأزلي : الذي لا بداية له.
الأمدي : مابين بداية ونهاية.
السرمدي : الذي لا بداية ولا نهاية له.
2 – فائدة لغوية
التحسس والتجسس
التحسّس: تتبّع أخبار الناس بالخير (اذهبوا فتحسّسوا من يوسف)
التّجسّس: معرفة أسرار الناس بالشر ( ولا تجسسوا..)
3 – فائدة لغوية
الفرق بين الصمت والسكوت ؟
الصمت: يتولد من الأدب والحكمة .
السكوت: يتولد من الخوف .
4 – فائدة لغوية
ماهو الفرق بين الكآبة و الحزن !!
الكآبة : تظهر على الوجه .
الحزن: يكون مضمراً بالقلب .
أعاذكم الله منهما .
5 – فائدة لغوية
ما الفرق بين شرقت الشمس و أشرقت الشمس!
الأولى بمعنى ” طلعت ”
والثانية بمعنى ” أضاءت ” ” وأشرقت الأرض بنور ربها ”
6 – فائدة لغوية
ما الفرق بين التعليم والتلقين؟
التلقين: يكون في الكلام فقط، والتعليم: يكون في الكلام وغيره
نقول:لقنه الشعر ،
ولا يقال:لقنه النجارة.
7 – فائدة لغوية
ما الفرق بين الجسد والبدن؟
الجسد: هو جسم الانسان كاملاً من الرأس
إلى القدمين
والبدن: فهو الجزء “العلوي”
فقط من جسم الإنسان .
8 – فائدة لغوية
الفرق بين “التضادِّ” و”التناقض”
التضاد: يكون في الأفعال.
التناقض: يكون في الأقوال.
9 – فائدة لغوية
الفرق بين الهبوط والنزول
الهبوط: يتبعه إقامة اهبطوا مصراًفإن لكم ماسألتم
أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها
والنزول: فهو النزول المؤقت لا يعقبهُ استقرار
10 – فائدة لغوية
﴿وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾
الفرق بين المختال والفخور
المختال: ينظر إلى نفسه بعين الافتخار.
والفخور: ينظر إلى الناس بعين الاحتقار.
11 – فائدة لغوية
ما الفرق بين الظلم والهضم
الهضم: هو نقصان بعض الحق.
الظلم: يكون في الحق كله.
قال تعالى فلا يخاف ظُلما ولا هضما
12 – فائدة لغوية
الفرق بين المقسط والقاسط
المُقسط : هو العادل أو المُنصف إن الله يحب المُقسطين،
القاسط : هو الظالم أو الجائر وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
المصدر منتديات الابانة السلفية.
2 – فائدة لغوية
التحسس والتجسس
التحسّس: تتبّع أخبار الناس بالخير (اذهبوا فتحسّسوا من يوسف)
التّجسّس: معرفة أسرار الناس بالشر ( ولا تجسسوا..)
3 – فائدة لغوية
الفرق بين الصمت والسكوت ؟
الصمت: يتولد من الأدب والحكمة .
السكوت: يتولد من الخوف .
4 – فائدة لغوية
ماهو الفرق بين الكآبة و الحزن !!
الكآبة : تظهر على الوجه .
الحزن: يكون مضمراً بالقلب .
أعاذكم الله منهما .
5 – فائدة لغوية
ما الفرق بين شرقت الشمس و أشرقت الشمس!
الأولى بمعنى ” طلعت ”
والثانية بمعنى ” أضاءت ” ” وأشرقت الأرض بنور ربها ”
6 – فائدة لغوية
ما الفرق بين التعليم والتلقين؟
التلقين: يكون في الكلام فقط، والتعليم: يكون في الكلام وغيره
نقول:لقنه الشعر ،
ولا يقال:لقنه النجارة.
7 – فائدة لغوية
ما الفرق بين الجسد والبدن؟
الجسد: هو جسم الانسان كاملاً من الرأس
إلى القدمين
والبدن: فهو الجزء “العلوي”
فقط من جسم الإنسان .
8 – فائدة لغوية
الفرق بين “التضادِّ” و”التناقض”
التضاد: يكون في الأفعال.
التناقض: يكون في الأقوال.
9 – فائدة لغوية
الفرق بين الهبوط والنزول
الهبوط: يتبعه إقامة اهبطوا مصراًفإن لكم ماسألتم
أي اذهبوا لمصر للإقامة فيها
والنزول: فهو النزول المؤقت لا يعقبهُ استقرار
10 – فائدة لغوية
﴿وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾
الفرق بين المختال والفخور
المختال: ينظر إلى نفسه بعين الافتخار.
والفخور: ينظر إلى الناس بعين الاحتقار.
11 – فائدة لغوية
ما الفرق بين الظلم والهضم
الهضم: هو نقصان بعض الحق.
الظلم: يكون في الحق كله.
قال تعالى فلا يخاف ظُلما ولا هضما
12 – فائدة لغوية
الفرق بين المقسط والقاسط
المُقسط : هو العادل أو المُنصف إن الله يحب المُقسطين،
القاسط : هو الظالم أو الجائر وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
المصدر منتديات الابانة السلفية