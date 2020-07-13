التعريف بمشروع يلا يا عربي

تعتبر التجارة عصب الاقتصاد في كل دول العالم, ولكن بعد كورونا تراجعت معدلات النمو تراجعا كبيرا.. مما أدى -ليس بالبحث عن سبل جديدة للتحارة والاقتصاد-.. لكن ادى الى تعزيز تحارة كانت موجودة منذ زمن لكن لم تكن بارزة للعيان الى هذه الدرجة. فالتحارة الالكتروتية. باتت مطلبا ملحا في الاقتصاد العالمي الحديد..

وفي الحقيقة ان هناك كثير من الرواد في هذا المجال.. فمن مؤسسين الى استشاريين الى مدربين.. الى بائعي كورسات اون لاين.. لكن مشروع "يلا يا عربي" كل ذاك. وأكثر. .. !!

مشروع "المليون تاحر" ليس مجرد مشروع تعليمي.. انه بمثابة عائلة.. تقف بجانب الفرد منذ كونه طالبا يتلقى أساليب التعليم الأولى.. الى منتج يمتلك كل مقومات المشروع الالكتروني, حيث. يأخذ بيده إلى مصاف التاجر الذي يكون قادرا على إدارة مشاريعه بنفسه.

مشروع "يلا يا عربي" بوابة الشباب العربي لمواكبة التحارة الالكترونية ولم لا امتلاك زمام المبادرة والريادة في هذا المحال ومحاكاة ومنافسة الشباب الغربي الذي سبقنا الى هذا المحال!

يلا يا عربي مشروع يستحق التجربة.. نحن انضمما لهذا المشروع.. وأنت متى تنضم؟؟

للاستفسار الرحاء الاتصال على الواتس اب.. 00213672678253

وشكرا