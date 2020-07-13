اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,175
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مقتبس من كتاب كيف نحب الله ونشتاق إليه؟؟
عندما يعترف الواحد منا على مدى حب ربه له وحرصه عليه فإن هذا من شأنه ان يدفعه دوما للرضى بقضائه، وكيف لا وقد أيقن أن ربه لايريد له إلا الخير وأنه ماخلقه ليعذبه، بل خلقه بيده، وكرمه على سائر خلقه ليدخله الجنة ،دار النعيم الأبدي ،ومن ثم فإن كل قضاء يقضيه له ما هو إلا خطوة تمهد له من خلالها طريقه الى تلك الدار، فالأقدار المؤلمة والبلايا ماهي إلا أدوات تذكير يذكر الله بها عباده بحقيقة وجودهم في الدنيا وأنها ليست دار مقام بل دتر امتحان ،وأن عليهم الرجوع إليه قبل فوات الأوان، (وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون)، (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون)، وفي ذلك أدوات تطهير من أثر الذنوب والغفلات التي يقع فيها العبد، "مايصيب المسلم من نصب، ولاوصب ،ولاهم ولاحزن، ولاأذى ولاغم ،حتى الشوكة يشاكها ،إلا كفر الله بها من خطاياه" ،فجميع الأقدار التي يقدرها الله عز وجل لعباده تحمل في طياتها الخير الحقيقي لهم وإن بدت غير ذلك.
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,418
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,175
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال إلياس:
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
إضغط للتوسيع...
صلى الله عليه وسلم
وفيك بارك الله
ولك بالمثل وأكثر
مشكور
جزاك الله خيرا
واسعدك الله سعادة الدارين
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,418
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال اميرة المدائن:
صلى الله عليه وسلم
وفيك بارك الله
ولك بالمثل وأكثر
مشكور
جزاك الله خيرا
واسعدك الله سعادة الدارين
إضغط للتوسيع...
واياك اختي
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
 
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