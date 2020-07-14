رسالة إلى كل من يقول "أريد تأمين مستقبل أولادي"

عبدالرحمن بن قاسم

ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟

تركت لهم تقوى الله"

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سيرةعمربن عبد العزيز لإبن الجوزي 338 المصدرسيرةعمربن عبد العزيز لإبن الجوزي 338

دخل "" رحمه الله ، على "المنصور" رحمه الله ، يوم بُويعَ بالخلافة، فقال له المنصور: عِظني ياعبدالرحمنفقال : أعظُك بما رأيت أم بما سمعت؟قال : بل بما رأيت.قال : يا أمير المؤمنين !إن عمر بن عبد العزيز أنجب أحد عشر ولدا ً وترك ثمانية عشر دينارا ً، كُفّنَ بخمسة دنانير ، واشتُريَ له قبر بأربعة دنانير وَوزّع الباقي على أبنائه {أي بقي تسعة دنانير لأحدعشر ولدوهشام بن عبد الملك أنجب أحد عشر ولدا ً ،وكان نصيب كلّ ولد ٍ من التركةالف الف دينار{اي مليون دينار لكل واحد}والله... يا أمير المؤمنين :لقد رأيت في يوم ٍ واحد ٍ أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بمائة فرس للجهاد في سبيل اللهوأحد أبناء هشام يتسول في الأسواقوقد سأل الناس عمر بن عبدالعزيز وهو على فراش الموت :قال : "فإن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين ،وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله تعالىفتأمل، كثير من الناس يسعى ويكد ويتعب ليؤمن مستقبل أولاده ظنا منه أن وجود المال في أيديهم بعد موته أمان لهم،وغفل عن الأمان العظيم الذي ذكره الله تعالى في كتابه:(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) سورةالنساء9