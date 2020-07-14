زوجتي انا من دونك قصة اخرى

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,375
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
خلوني نفرغ القلب تعمر هههههه
انا في الاصل
هاديء
و مبتسم
اصلي الصلوات في وقتها
ارتل القرآن
مداوم على التعليقات و المزاح
لا اسكت عن الكلام
قرآن او قصص او تعليقات او مزاح او اناشيد او أغاني
احب الحركة و الحيوية
احب النظافة و اكره وجود اي شيء على الارض
يعني كل حاجة نحبها في بلاصتها
احب البكور و استيقض قبل الشروق
اعشق رائحة العطر و النعناع

لكن هذا الحال بوجود
رفيق العمر و بلسم الحياة و بسمة الثغر
زوجتي

أما عندما تغيب
تفوتني صلاة الصبح
اتهاون قي القرآن
أميل الى الصمت
تصيبني الحمى
أعجز عن ترتيب أموري
احس بالفراغ
أحس ان البيت اصبح قبرا
أحس ان في البيت حشرات و عناكب
رائحة البيت تتغير و تتبدل
أنسى أدويتي
انزعج و منزعج بلا سبب
احس بالحزن
احس بالرغبة بالبكاء

ربما هذا الامر يدعوا الى الضحك
لكنها الحقيقة والله
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إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,441
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ربي يحفظ ليك زوجتك و يخليها ليك ان شاء الله
جزيت خيرا على الموضوع القيم والمميز
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
231
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله عالغومنسية يااخي 😂 شايفاتك مش برك فرغت قلبك ياوالشماعر راهم يدفقو تدفقا الله يبارك 😂:rolleyes:
ياللحظك بها ادام الله الود بينكما حافظ عليها هي فعلا نعم الزوجة :love:
ربي يخليكم لبعض ويخليلك بناتك ❤
 
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