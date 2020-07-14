زوجتي انا من دونك قصة اخرى

السلام عليكم

خلوني نفرغ القلب تعمر هههههه

انا في الاصل

هاديء

و مبتسم

اصلي الصلوات في وقتها

ارتل القرآن

مداوم على التعليقات و المزاح

لا اسكت عن الكلام

قرآن او قصص او تعليقات او مزاح او اناشيد او أغاني

احب الحركة و الحيوية

احب النظافة و اكره وجود اي شيء على الارض

يعني كل حاجة نحبها في بلاصتها

احب البكور و استيقض قبل الشروق

اعشق رائحة العطر و النعناع



لكن هذا الحال بوجود

رفيق العمر و بلسم الحياة و بسمة الثغر

زوجتي



أما عندما تغيب

تفوتني صلاة الصبح

اتهاون قي القرآن

أميل الى الصمت

تصيبني الحمى

أعجز عن ترتيب أموري

احس بالفراغ

أحس ان البيت اصبح قبرا

أحس ان في البيت حشرات و عناكب

رائحة البيت تتغير و تتبدل

أنسى أدويتي

انزعج و منزعج بلا سبب

احس بالحزن

احس بالرغبة بالبكاء



ربما هذا الامر يدعوا الى الضحك

لكنها الحقيقة والله