Liquide de refroidissement ..... فضول السيارات

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
231
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
السلام عليكم
هههه متنخلعوش من واش رح تقراو ولاتجيكم غريبة 🤷‍♀️

المهم وفجاة { هي الحق مش فجاة 😂 :rolleyes: } شوفوا هي من زمان نحب السيارات والسرعة ونحب نشبع فضولي ونتعرف على اجزاء السيارات وكنت نشوف فيديوهات وكل ماتسمح الفرصة نهبل الوالد 😂 { متقولوش هذوا مواضيع للولاد سوبهان الله حابة نعرف كلش انا 😝 }
اليوم رجعلي هذاك الفضول 💁‍♀️ كي شفت Liquide de refroidissement شغل حنيت 😂 مالا حابة نرجع نواصل تعلم كلش على السيارات :love: رح نفتحو قسم ولا موضوع ولكن نحتاجو لخبير يكون المعلم 🥺 علابالي كاين لهنا فالمنتدى
مالا قوللي وش رايكم وهل من متطوعين للمهمة 😎
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
231
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
هههههه يا مجنونة ههههه
راح تكون سلسلة مثبتة رائعة بمساهمة الاخوة

أما انا فعكسك تماما ما تضحكيش عليا جامي سقت سيارة
ههههههه
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شكغا على المرور اخي الامين
ان شاء الله رح تكون سلسلة ناجحة فقط انتظر التفاعل وانتظر ظهور المعلم 😂
هههههه انا غي نلحق 18 سيبون يسموني ندير البارمي :love:
مالا شكون يسوقلك سيارتك :rolleyes:
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,375
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال ONjINE:
شكغا على المرور اخي الامين
ان شاء الله رح تكون سلسلة ناجحة فقط انتظر التفاعل وانتظر ظهور المعلم 😂
هههههه انا غي نلحق 18 سيبون يسموني ندير البارمي :love:
مالا شكون يسوقلك سيارتك :rolleyes:
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هههههه ممكن اختي اونجين تسوق بيا
بصح سيارتها ما عنديش سيارة انا
يعني نركب زي السلطان و انت تسوقي هههههه
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
231
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
هههههه ممكن اختي اونجين تسوق بيا
بصح سيارتها ما عنديش سيارة انا
يعني نركب زي السلطان و انت تسوقي هههههه
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واكدلي على زي السلطان 😂 😂 😂
ههه اكيد اخي وتجيب العايلة كامل ونديكم رحلة
 
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