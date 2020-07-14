Liquide de refroidissement ..... فضول السيارات

ONjINE
:: عضو مُشارك ::
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- 13 سبتمبر 2019
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- أنثى
السلام عليكم
هههه متنخلعوش من واش رح تقراو ولاتجيكم غريبة
المهم وفجاة { هي الحق مش فجاة } شوفوا هي من زمان نحب السيارات والسرعة ونحب نشبع فضولي ونتعرف على اجزاء السيارات وكنت نشوف فيديوهات وكل ماتسمح الفرصة نهبل الوالد { متقولوش هذوا مواضيع للولاد سوبهان الله حابة نعرف كلش انا }
اليوم رجعلي هذاك الفضول كي شفت Liquide de refroidissement شغل حنيت مالا حابة نرجع نواصل تعلم كلش على السيارات رح نفتحو قسم ولا موضوع ولكن نحتاجو لخبير يكون المعلم علابالي كاين لهنا فالمنتدى
مالا قوللي وش رايكم وهل من متطوعين للمهمة
هههه متنخلعوش من واش رح تقراو ولاتجيكم غريبة
المهم وفجاة { هي الحق مش فجاة } شوفوا هي من زمان نحب السيارات والسرعة ونحب نشبع فضولي ونتعرف على اجزاء السيارات وكنت نشوف فيديوهات وكل ماتسمح الفرصة نهبل الوالد { متقولوش هذوا مواضيع للولاد سوبهان الله حابة نعرف كلش انا }
اليوم رجعلي هذاك الفضول كي شفت Liquide de refroidissement شغل حنيت مالا حابة نرجع نواصل تعلم كلش على السيارات رح نفتحو قسم ولا موضوع ولكن نحتاجو لخبير يكون المعلم علابالي كاين لهنا فالمنتدى
مالا قوللي وش رايكم وهل من متطوعين للمهمة