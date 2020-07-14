Liquide de refroidissement ..... فضول السيارات

Liquide de refroidissement شغل حنيت مالا حابة نرجع نواصل تعلم كلش على السيارات رح نفتحو قسم ولا موضوع ولكن نحتاجو لخبير يكون المعلم علابالي كاين لهنا فالمنتدى

مالا قوللي وش رايكم وهل من متطوعين للمهمة شغل حنيتمالا حابة نرجع نواصل تعلم كلش على السياراترح نفتحو قسم ولا موضوع ولكن نحتاجو لخبير يكون المعلمعلابالي كاين لهنا فالمنتدىمالا قوللي وش رايكم وهل من متطوعين للمهمة

السلام عليكمهههه متنخلعوش من واش رح تقراو ولاتجيكم غريبةالمهم وفجاة { هي الحق مش فجاة} شوفوا هي من زمان نحب السيارات والسرعة ونحب نشبع فضولي ونتعرف على اجزاء السيارات وكنت نشوف فيديوهات وكل ماتسمح الفرصة نهبل الوالد{ متقولوش هذوا مواضيع للولاد سوبهان الله حابة نعرف كلش انااليوم رجعلي هذاك الفضولكي شفت