لاري رتمان وظلّه...😫

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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الأمريكي لاري رتمان من ولاية كنتاكي ضرب نفسه بعصا ورفع دعوى

على نفسه مطالباً بتعويض 300 ألف دولار بحجة أن المطرقة تسبّبت له ضعف

في الذاكرة، ربح القضية ودفعت شركته التأمين المبلغ ، لاحقاً رفع قضية ضدّ ظلّه مُدعياً

أنّه يلاحقه أينما ذهب، لكنّه خسرها بعدما وكّلت شركته التأمين محامي مدافعاً عن ظله !!