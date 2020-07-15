لاري رتمان وظلّه...😫

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,384
النقاط
691
محل الإقامة
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الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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الأمريكي لاري رتمان من ولاية كنتاكي ضرب نفسه بعصا ورفع دعوى
على نفسه مطالباً بتعويض 300 ألف دولار بحجة أن المطرقة تسبّبت له ضعف
في الذاكرة، ربح القضية ودفعت شركته التأمين المبلغ ، لاحقاً رفع قضية ضدّ ظلّه مُدعياً
أنّه يلاحقه أينما ذهب، لكنّه خسرها بعدما وكّلت شركته التأمين محامي مدافعاً عن ظله !! 😂

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في أمان الله
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,449
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
هههه مجنون هذا الرجل برفع دعاوي قضائية لا تسمن ولا تغني من جوع
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز
دمت مبدعا و متألقا في منتدانا الغالي
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,384
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال ناصر dz:
هههههههههه عجيب شكرااا اخى البشير على المعلومة الطريفة
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قال إلياس:
هههه مجنون هذا الرجل برفع دعاوي قضائية لا تسمن ولا تغني من جوع
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز
دمت مبدعا و متألقا في منتدانا الغالي
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيكما ومشكوران على تعليقاتكما الطيّبة والقيّمة
تواجدكما يُشرّفنا
 
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