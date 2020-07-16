مسمن مقلي بحشوة لذيذة لجلساتكم

razika16
:: عضو منتسِب ::
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- 15 جويلية 2020
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يحضر بالفرينة(طحين)وبيض وملح ويعجن بالحليب او الماءثم يقطع كرات ويبسط رقيق ويحشى بأي حشو تحبونه ويطوى ويقلى في الزيت ويعسل ..شهية طيبة ..ادعموا قناتي الصغيرة مشكورين.
طبخ وحلويات ام عطاء : مسمن مقلي منظر رائع وذوق خرافي يستحق التجربة،
المسمن المقلي عبارة عن فرينة (طحين)وماء وملح وبيض يعجن بالماء او الحليبويقطع كرات صغيرة ويبسط بالزيت ويطوى ثم يقلى في زيت ساخن ثم يسقى بالعسل الكثيف
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