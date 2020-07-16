تجربتي مع الزعتر:

عشبة الزعتر لها فوائد كثيرة لاتحصى ،لكن أتكلم لكم اليوم عن تجربتي معها ،عند بداية ازمة كرونا كنت اعاني من سعال شديد وحكة في الحنجرة تقلقني وحشرجة الصوت ،فكنت اشرب الزعتر الساخن ،يوميا في اي وقت ،خاصة في الليل وبعد مدة زال السعال ومشاكل الجهاز التنفسي المصاحبة له بشكل لم أتخيله.ولا يفوتني ان انبهكم الى استنشاقه بوضع فوطة على الرأس ووضع اناء به زعتر مغلى مدة قصيرة حوالي دقية الى دقيقتين .ادعوا الله ان يشفي مرضى المسلمين امين.