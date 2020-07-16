قالوا عن الضمير

إلياس
:: عضو بارز ::
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1- تحطمت أكثر ...وربما تحطمت اغلب الاوهام ...ولم يعد يرشدني و يقودني الضمير .....الاديب السعودي عبد الرحمن منيف
2- الاعضاء تبقى على قيد الحياة ، اما الضمير فيبقيه على قيد الإنسانية....الكاتبة المصرية منى سلامة
3- من لا يؤدبه الضمير ، تؤدبه الحياة لما تدور .....الاديب نجيب محفوظ
4- ان كل ما بالعالم من كوارث و أزمات و نحن و حروب و مجاعات ينبع من اصل واحد و أزمة الضمير الإنساني و ما أصابه
المفكر المصري مصطفى محمود
5- الاخلاص فعل خفي ، لا رقابة الا الضمير ....الاديب اللبناني خليل جبران خليل
6- لا يمكن للصوت البشري أن يصل إلى المسافة إليها صوت الضمير ....المهاتما غاندي
7- الضمير هو القاضي الذي لا يخطأ حتى تخنقه نهائيا .....الاديب الفرنسي بلزاك
8- ايها الضمير المستقيم و غير القابل للصدأ ، كم هي مريرة لدغتك من خطأ قليل ....الاديب اللاتيني دالته الليغيري
9- يلقى ذو الضمير حين يقر بذنبه ، هذا هو عقابه ....الاديب الروسي فيودر دوستويفسكي
10- كل ما يحتاجه الطغيان الوجود هو بقاء أصحاب الضمائر الحية صامتين ....الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون
11- عندما تتكبر نخدع أنفسنا باستمرار ولكن تحت سطح الضمير العادي ثمة صوت خافت يقول لنا غير ذلك ...عالم النفس السويسري كارل يونغ
12- الحرب قبيحة و ظالمة إلى درجة أن على كل من يريدون اشعالها أن يختنقوا صوت الضمير في أنفسهم.....الاديب الروسي ليون تولستوي
13- من أهم مظاهر الضعف ان تكون منعدم الضمير تجاه أي شيء .....الاديب الاسكتلندي توماس كارليل
2- الاعضاء تبقى على قيد الحياة ، اما الضمير فيبقيه على قيد الإنسانية....الكاتبة المصرية منى سلامة
3- من لا يؤدبه الضمير ، تؤدبه الحياة لما تدور .....الاديب نجيب محفوظ
4- ان كل ما بالعالم من كوارث و أزمات و نحن و حروب و مجاعات ينبع من اصل واحد و أزمة الضمير الإنساني و ما أصابه
المفكر المصري مصطفى محمود
5- الاخلاص فعل خفي ، لا رقابة الا الضمير ....الاديب اللبناني خليل جبران خليل
6- لا يمكن للصوت البشري أن يصل إلى المسافة إليها صوت الضمير ....المهاتما غاندي
7- الضمير هو القاضي الذي لا يخطأ حتى تخنقه نهائيا .....الاديب الفرنسي بلزاك
8- ايها الضمير المستقيم و غير القابل للصدأ ، كم هي مريرة لدغتك من خطأ قليل ....الاديب اللاتيني دالته الليغيري
9- يلقى ذو الضمير حين يقر بذنبه ، هذا هو عقابه ....الاديب الروسي فيودر دوستويفسكي
10- كل ما يحتاجه الطغيان الوجود هو بقاء أصحاب الضمائر الحية صامتين ....الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون
11- عندما تتكبر نخدع أنفسنا باستمرار ولكن تحت سطح الضمير العادي ثمة صوت خافت يقول لنا غير ذلك ...عالم النفس السويسري كارل يونغ
12- الحرب قبيحة و ظالمة إلى درجة أن على كل من يريدون اشعالها أن يختنقوا صوت الضمير في أنفسهم.....الاديب الروسي ليون تولستوي
13- من أهم مظاهر الضعف ان تكون منعدم الضمير تجاه أي شيء .....الاديب الاسكتلندي توماس كارليل