قالوا عن الضمير

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,485
النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
1- تحطمت أكثر ...وربما تحطمت اغلب الاوهام ...ولم يعد يرشدني و يقودني الضمير .....الاديب السعودي عبد الرحمن منيف
2- الاعضاء تبقى على قيد الحياة ، اما الضمير فيبقيه على قيد الإنسانية....الكاتبة المصرية منى سلامة
3- من لا يؤدبه الضمير ، تؤدبه الحياة لما تدور .....الاديب نجيب محفوظ
4- ان كل ما بالعالم من كوارث و أزمات و نحن و حروب و مجاعات ينبع من اصل واحد و أزمة الضمير الإنساني و ما أصابه
المفكر المصري مصطفى محمود
5- الاخلاص فعل خفي ، لا رقابة الا الضمير ....الاديب اللبناني خليل جبران خليل
6- لا يمكن للصوت البشري أن يصل إلى المسافة إليها صوت الضمير ....المهاتما غاندي
7- الضمير هو القاضي الذي لا يخطأ حتى تخنقه نهائيا .....الاديب الفرنسي بلزاك
8- ايها الضمير المستقيم و غير القابل للصدأ ، كم هي مريرة لدغتك من خطأ قليل ....الاديب اللاتيني دالته الليغيري
9- يلقى ذو الضمير حين يقر بذنبه ، هذا هو عقابه ....الاديب الروسي فيودر دوستويفسكي
10- كل ما يحتاجه الطغيان الوجود هو بقاء أصحاب الضمائر الحية صامتين ....الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون
11- عندما تتكبر نخدع أنفسنا باستمرار ولكن تحت سطح الضمير العادي ثمة صوت خافت يقول لنا غير ذلك ...عالم النفس السويسري كارل يونغ
12- الحرب قبيحة و ظالمة إلى درجة أن على كل من يريدون اشعالها أن يختنقوا صوت الضمير في أنفسهم.....الاديب الروسي ليون تولستوي
13- من أهم مظاهر الضعف ان تكون منعدم الضمير تجاه أي شيء .....الاديب الاسكتلندي توماس كارليل
 
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هدى النور

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 أكتوبر 2019
المشاركات
243
النقاط
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العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال إلياس:
1- تحطمت أكثر ...وربما تحطمت اغلب الاوهام ...ولم يعد يرشدني و يقودني الضمير .....الاديب السعودي عبد الرحمن منيف
2- الاعضاء تبقى على قيد الحياة ، اما الضمير فيبقيه على قيد الإنسانية....الكاتبة المصرية منى سلامة
3- من لا يؤدبه الضمير ، تؤدبه الحياة لما تدور .....الاديب نجيب محفوظ
4- ان كل ما بالعالم من كوارث و أزمات و نحن و حروب و مجاعات ينبع من اصل واحد و أزمة الضمير الإنساني و ما أصابه
المفكر المصري مصطفى محمود
5- الاخلاص فعل خفي ، لا رقابة الا الضمير ....الاديب اللبناني خليل جبران خليل
6- لا يمكن للصوت البشري أن يصل إلى المسافة إليها صوت الضمير ....المهاتما غاندي
7- الضمير هو القاضي الذي لا يخطأ حتى تخنقه نهائيا .....الاديب الفرنسي بلزاك
8- ايها الضمير المستقيم و غير القابل للصدأ ، كم هي مريرة لدغتك من خطأ قليل ....الاديب اللاتيني دالته الليغيري
9- يلقى ذو الضمير حين يقر بذنبه ، هذا هو عقابه ....الاديب الروسي فيودر دوستويفسكي
10- كل ما يحتاجه الطغيان الوجود هو بقاء أصحاب الضمائر الحية صامتين ....الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون
11- عندما تتكبر نخدع أنفسنا باستمرار ولكن تحت سطح الضمير العادي ثمة صوت خافت يقول لنا غير ذلك ...عالم النفس السويسري كارل يونغ
12- الحرب قبيحة و ظالمة إلى درجة أن على كل من يريدون اشعالها أن يختنقوا صوت الضمير في أنفسهم.....الاديب الروسي ليون تولستوي
13- من أهم مظاهر الضعف ان تكون منعدم الضمير تجاه أي شيء .....الاديب الاسكتلندي توماس كارليل
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شكرا جزيلا لك اخي الكريم على مثل هذه المعلومات القيمة والمفيدة
لا اعرف ماذا اقول عن الضمير فهو ميت بالأساس لدى بعض الأشخاص المنعدمين الاحساس
وقولي لمثل هذا النوع من الاشخاص هو ربي يهديكم
ويهدينا أجمعين
اريد التعبير اكثر لكن تفكير فيه يوقفك وشكرا
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,485
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال هدى النور:
شكرا جزيلا لك اخي الكريم على مثل هذه المعلومات القيمة والمفيدة
لا اعرف ماذا اقول عن الضمير فهو ميت بالأساس لدى بعض الأشخاص المنعدمين الاحساس
وقولي لمثل هذا النوع من الاشخاص هو ربي يهديكم
ويهدينا أجمعين
اريد التعبير اكثر لكن تفكير فيه يوقفك وشكرا
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بارك الله فيك اختي على الرد القيم اختي اوافقك الراي فيما تقولين هؤلاء علينا ابعادهم من طريقنا
 
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