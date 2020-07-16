صور: حصاد التوت البرّي

البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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في أكتوبر بالقرب من فانكوفر "كندا"
في كل عام يحصد المزارعون التوت البرّي عن طريق وضعه في الماء ثمّ يجمعونه، كذلك نظرًا لأنّ التوت
يحتوي على فقاعات هواء فإنه يطفوا على سطح البرك .
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في أمان الله
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******
في أكتوبر بالقرب من فانكوفر "كندا"
في كل عام يحصد المزارعون التوت البرّي عن طريق وضعه في الماء ثمّ يجمعونه، كذلك نظرًا لأنّ التوت
يحتوي على فقاعات هواء فإنه يطفوا على سطح البرك .
***************************************
*******
في أمان الله