صور: حصاد التوت البرّي

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,393
النقاط
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ذكر
🌹🌹السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته🌹🌹
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في أكتوبر بالقرب من فانكوفر "كندا"
في كل عام يحصد المزارعون التوت البرّي عن طريق وضعه في الماء ثمّ يجمعونه، كذلك نظرًا لأنّ التوت
يحتوي على فقاعات هواء فإنه يطفوا على سطح البرك .


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🌷🌷🌷في أمان الله🌷🌷🌷
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,493
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سبحان الله المبدع و الخالق و هو على شيء قدير
بورك في قلمك الذهبي و القيم والمميز اخي الكريم بشير جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,393
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال إلياس:
سبحان الله المبدع و الخالق و هو على شيء قدير
بورك في قلمك الذهبي و القيم والمميز اخي الكريم بشير جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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الله يبارك فيك يا رائع واحسنت
مشكور بالورد العطر
 
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