صور: حصاد التوت البرّي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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في أكتوبر بالقرب من فانكوفر "كندا"

في كل عام يحصد المزارعون التوت البرّي عن طريق وضعه في الماء ثمّ يجمعونه، كذلك نظرًا لأنّ التوت

يحتوي على فقاعات هواء فإنه يطفوا على سطح البرك .