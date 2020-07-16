نصيحة محمود درويش 🎓

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

" ستُهاجرون إلى أوروبا وتلتزمون بالقانون ولا ترمون أعقاب السجائر على الأرض ولا تُدخّنون في الأماكن العامة

وتعبرون من الأماكن المخصّصة للعبور ، وسيكون لديكم حسّ أمني حتّى لو سُرقت قطّة من أمام نافذتكم ستبلّغُون الشرطة

ستلبسون حزام الأمان عند قيادة السيارة وتضعون مقعد خلفيّ لطفل ، وتقفون في الطابور حتى لو بلَغَ كيلومتر

وعندما تحصلون على الجنسيّة الأوروبية وتنتخبون من يُمثّلكم ستبحثون عن تاريخِه وماضِيه ومِهنتِه ..

لو فعلتُم كلَّ هذا في بلادِكم لمَا كُنتُم قرَّرتُم الهِجرة !! "



- محمود درويش-

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