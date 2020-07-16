نصيحة محمود درويش 🎓

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,399
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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" ستُهاجرون إلى أوروبا وتلتزمون بالقانون ولا ترمون أعقاب السجائر على الأرض ولا تُدخّنون في الأماكن العامة
وتعبرون من الأماكن المخصّصة للعبور ، وسيكون لديكم حسّ أمني حتّى لو سُرقت قطّة من أمام نافذتكم ستبلّغُون الشرطة
ستلبسون حزام الأمان عند قيادة السيارة وتضعون مقعد خلفيّ لطفل ، وتقفون في الطابور حتى لو بلَغَ كيلومتر
وعندما تحصلون على الجنسيّة الأوروبية وتنتخبون من يُمثّلكم ستبحثون عن تاريخِه وماضِيه ومِهنتِه ..
لو فعلتُم كلَّ هذا في بلادِكم لمَا كُنتُم قرَّرتُم الهِجرة !! "

- محمود درويش-

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في أمان الله
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,399
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال إلياس:
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اخي الكريم بشير جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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ربنا ينوّر حياتك ان شاء الله وبارك الله فيك اخي العزيز
مشكور
 
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