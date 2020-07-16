منافقين من درجة أولى # عقلك يحبس ألطيف

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مشرفة ::
منتدى بيتي وموهبتي
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الجنس
أنثى
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كيراكم خوتي خوتاتي توحشتك بزاف بزاف وبالمصرية توحشتكم أوي أوي وبالتونسية توحشتكم برشا برشا.
جيت ليوم ومقلقة عييت منسكت حتى كأس تعمر وفاض جيت نحكي على منافقين من درجة أولى هادوا أخطر نوع في مجتمع.
حيث يتمشاو كيما أفعى كيما عقرب إذا لدغاتك يا اما تموت يا أما تتوجع : هاد عنصر هدام للمجتمع حيث يفرق بين الناس وينشر بيناتهم حقد وكراهية ومن تحت لتحت يديروا خدايمهم بصح سيماهم على وجوهيهم.
من هاد المنبر جيت ليوم نوجهلهم رسالة ربي يهديهم اول شي وبغيت نقولهم احنا شبعنا وروينا من كدوبكم في وجهنا بلاحشمة حشموا شوية يا منافقين تهدورا في غيركم كي تشفوهم تسلموا وتعنقوا فيه إيه دا يا معلم دي فضيحة عيب عيب مش كده.

اي حاجة يديرها إنسان ترجع عليه ادا دار زينة يتجزى عليها ويلقى غير زينة في حياته وربي ينجيه منكم.
بصح الي دار خدايم شر ومنافق وكادب غادي يدور عليه ويخلصها غالية خطرش منافقين كينشروا الفتنة الله يمهل ولا يهمل ربي يجيب خير وربي يسهل ويفرج عليكم ويرزقكم ما تتمناو : أمين يا رب العالمين.



* دمتم في رعاية الله وحفظه *
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يتوحشك الخير إن شاء الله
هذا موضوع قيم
هؤلاء المنافقين كما سميتهم في موضوعك ، حيث تجد الشخص ذو وجهين في عملة واحدة كثروا في مجتمعنا لذا يجب تجده يتلون كما تتلون الحرباء في جميع مواقفه و قراراته حتى لا يعرف ما يقول و ما يفعل لذلك علينا الحذر منهم و التحذير منهم لأنهم يمكن أن يؤدوا بينا إلى طريق الهلاك وعليه علينا أن تبتعد عن اذاهم
وفي الاخير بورك لك في الموضوع القيم
 
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