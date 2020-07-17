تجديد الاشتراك BEIN SPORT للجزائريين

دة التجديدشهر واحد للبطاقة المستوفية الشروط ( ليس عليها ديون )6 اشهر لجميع البطائق12 الشهر لجميع البطائقوسائل الدفع :CCP-BARIDIMOB-SOCIETE GENERAL-AGB-BANXYاسعار التجديد******************الباقة الرياضية******************شهر واحد 3اشهر 6 اشهر 12 الشهر- سنة كاملة2800.00 دج 8000.00 دج 15000.00دج 29500.00 دج****************************************************************************************************************************************************باقة بريميوم****************شهر واحد 3اشهر 6 اشهر 12 الشهر- سنة كاملة3400.00 دج 10000.00 دج 19000.00دج 36800.00 دجقد تتغير الاسعار في اي وقت تماشيا مع صرف العملة وتوفر الطلب