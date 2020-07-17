تجديد الاشتراك BEIN SPORT للجزائريين

MESSI23000
:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 8,272
- النقاط
- 351
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
دة التجديد
شهر واحد للبطاقة المستوفية الشروط ( ليس عليها ديون )
6 اشهر لجميع البطائق
12 الشهر لجميع البطائق
وسائل الدفع :CCP-BARIDIMOB-SOCIETE GENERAL-AGB-BANXY
اسعار التجديد
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الباقة الرياضية
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شهر واحد 3اشهر 6 اشهر 12 الشهر- سنة كاملة
2800.00 دج 8000.00 دج 15000.00دج 29500.00 دج
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باقة بريميوم
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شهر واحد 3اشهر 6 اشهر 12 الشهر- سنة كاملة
3400.00 دج 10000.00 دج 19000.00دج 36800.00 دج
قد تتغير الاسعار في اي وقت تماشيا مع صرف العملة وتوفر الطلب
دة التجديد
شهر واحد للبطاقة المستوفية الشروط ( ليس عليها ديون )
6 اشهر لجميع البطائق
12 الشهر لجميع البطائق
وسائل الدفع :CCP-BARIDIMOB-SOCIETE GENERAL-AGB-BANXY
اسعار التجديد
******************
الباقة الرياضية
******************
شهر واحد 3اشهر 6 اشهر 12 الشهر- سنة كاملة
2800.00 دج 8000.00 دج 15000.00دج 29500.00 دج
******************************************************************
******************************************************************
****************
باقة بريميوم
****************
شهر واحد 3اشهر 6 اشهر 12 الشهر- سنة كاملة
3400.00 دج 10000.00 دج 19000.00دج 36800.00 دج
قد تتغير الاسعار في اي وقت تماشيا مع صرف العملة وتوفر الطلب
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