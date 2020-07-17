تجديد الاشتراك BEIN SPORT للجزائريين

MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
8,272
النقاط
351
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



دة التجديد
شهر واحد للبطاقة المستوفية الشروط ( ليس عليها ديون )
6 اشهر لجميع البطائق
12 الشهر لجميع البطائق

وسائل الدفع :CCP-BARIDIMOB-SOCIETE GENERAL-AGB-BANXY

اسعار التجديد
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الباقة الرياضية
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شهر واحد 3اشهر 6 اشهر 12 الشهر- سنة كاملة
2800.00 دج 8000.00 دج 15000.00دج 29500.00 دج

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باقة بريميوم
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شهر واحد 3اشهر 6 اشهر 12 الشهر- سنة كاملة
3400.00 دج 10000.00 دج 19000.00دج 36800.00 دج


قد تتغير الاسعار في اي وقت تماشيا مع صرف العملة وتوفر الطلب


 
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