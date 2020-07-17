اقوال في البيت او المنزل أو الدار أو المسكن

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,527
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
  1. البيت هو المكان الذي يبدأ منه الفرد ... الكاتب تي اس اليوت
  2. البيت سيظل افضل الاماكن على كوكب الأرض ....الكاتب شانينح بولوك
  3. البيت يحب أن يكون أعظم كنز نحصل عليه في حياتنا ...المهندس المعماري السويسري لوكوبوزية
  4. البيت هو المأوى من العواصف و جميع العواصف ....الكاتب وليام بينيت
  5. كرم الاخلاق يبدأ في البيت ولكن لا يجب أن ينتهي عنده ....المؤرخ توماس فوللر
  6. المدينة تشبه البيت الكبير ، والبيت يصبح مدينة صغيرة ....الكاتب الايطالي باتشينا البيرتي
 
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