اقوال في البيت او المنزل أو الدار أو المسكن

إلياس
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 9,527
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
- البيت هو المكان الذي يبدأ منه الفرد ... الكاتب تي اس اليوت
- البيت سيظل افضل الاماكن على كوكب الأرض ....الكاتب شانينح بولوك
- البيت يحب أن يكون أعظم كنز نحصل عليه في حياتنا ...المهندس المعماري السويسري لوكوبوزية
- البيت هو المأوى من العواصف و جميع العواصف ....الكاتب وليام بينيت
- كرم الاخلاق يبدأ في البيت ولكن لا يجب أن ينتهي عنده ....المؤرخ توماس فوللر
- المدينة تشبه البيت الكبير ، والبيت يصبح مدينة صغيرة ....الكاتب الايطالي باتشينا البيرتي