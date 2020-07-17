صورة ملهمة .

نخلة "سوقراطيا ايكزورهيزا" فريدة من نوعها لأنها تتحرك من مكان لآخر حتى تصل لأماكن أكثر عرضة للشمس ، وطريقة حركتها هو أنه تنمو جذور جديدة لها في المقدمة وتموت القديمة فتنزاح من مكانها ، والمسافة التي تقطعها في السنة قد تبلغ ٢٠ متر فقط ، وتوجد في نيكاراغوا وكوستاريكا وبنما..العبرة اتبع النور حيث كان ولا بأس بأن تتخلى على بعض اجزائكلأنك بذلك تتقوى وتصلح للحياة .