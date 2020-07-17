صورة ملهمة .

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عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
1,243
النقاط
571
العمر
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
نخلة "سوقراطيا ايكزورهيزا" فريدة من نوعها لأنها تتحرك من مكان لآخر حتى تصل لأماكن أكثر عرضة للشمس ، وطريقة حركتها هو أنه تنمو جذور جديدة لها في المقدمة وتموت القديمة فتنزاح من مكانها ، والمسافة التي تقطعها في السنة قد تبلغ ٢٠ متر فقط ، وتوجد في نيكاراغوا وكوستاريكا وبنما..






العبرة اتبع النور حيث كان ولا بأس بأن تتخلى على بعض اجزائك




لأنك بذلك تتقوى وتصلح للحياة .







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إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,533
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سبحان الله العظيم و سبحان الله وبحمده
بارك الله فيك على المشاركة المفيدة جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين دمت متألقا في منتدانا الغالي
 
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