صورة ملهمة .

عبدالرؤوف
:: عضو مُتميز::
- إنضم
- 22 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 1,243
- النقاط
- 571
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- بسكرة
- الجنس
- ذكر
نخلة "سوقراطيا ايكزورهيزا" فريدة من نوعها لأنها تتحرك من مكان لآخر حتى تصل لأماكن أكثر عرضة للشمس ، وطريقة حركتها هو أنه تنمو جذور جديدة لها في المقدمة وتموت القديمة فتنزاح من مكانها ، والمسافة التي تقطعها في السنة قد تبلغ ٢٠ متر فقط ، وتوجد في نيكاراغوا وكوستاريكا وبنما..
العبرة اتبع النور حيث كان ولا بأس بأن تتخلى على بعض اجزائك
لأنك بذلك تتقوى وتصلح للحياة .
العبرة اتبع النور حيث كان ولا بأس بأن تتخلى على بعض اجزائك
لأنك بذلك تتقوى وتصلح للحياة .