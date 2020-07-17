وش رايح ديرولنا غدوة في الغداء..؟

و ش رايح ديرولنا غدوة في الغداء..؟

بهذا السؤال فتح بني شهوة النقاش حول وجبة لم يحن موعدها بعد، تعددت الأراء وانخرط الجميع في لعبة تبرير الاختيار والاقناع...فضيعنا بذلك لحظة الاستمتاع بما هو بين ايدينا..ورحنا نمسك بمذاق وجبة هي في الغيب...لم تطبخ بعد ونحن نقول: آآآه شحال بنينة ..!الله يبارك في عمر الوالدة كانت دوما تقاطعني في هكذا موفق وتقول : "كول اللّي قدامك...شوف تحيا لغدوة ولا لا "

مخ الهدرة: تقول الدنيا هاربة ياخاوتي