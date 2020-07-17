وش رايح ديرولنا غدوة في الغداء

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
461
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
وش رايح ديرولنا غدوة في الغداء..؟
بهذا السؤال فتح بني شهوة النقاش حول وجبة لم يحن موعدها بعد، تعددت الأراء وانخرط الجميع في لعبة تبرير الاختيار والاقناع...فضيعنا بذلك لحظة الاستمتاع بما هو بين ايدينا..ورحنا نمسك بمذاق وجبة هي في الغيب...لم تطبخ بعد ونحن نقول: آآآه شحال بنينة..!الله يبارك في عمر الوالدة كانت دوما تقاطعني في هكذا موفق وتقول : "كول اللّي قدامك...شوف تحيا لغدوة ولا لا "
مخ الهدرة: تقول الدنيا هاربة ياخاوتي
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,550
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
كلام الوالدة صواب علينا عدم الاشتراط في الاكل و الشرب ، على فكرة اخوتي نفس الشيء لكن لما ذهبوا للجامعة و اداء واجب الخدمة الوطنية العسكرية رجعوا لم يعود يشترطوا على الاكل و تنفست امي السعداء
بارك الله فيك على الموضوع القيم وولي رجعة له مرة أخرى إن شاء الله
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
461
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال إلياس:
كلام الوالدة صواب علينا عدم الاشتراط في الاكل و الشرب ، على فكرة اخوتي نفس الشيء لكن لما ذهبوا للجامعة و اداء واجب الخدمة الوطنية العسكرية رجعوا لم يعود يشترطوا على الاكل و تنفست امي السعداء
بارك الله فيك على الموضوع القيم وولي رجعة له مرة أخرى إن شاء الله
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم ...
بوركت اخي الكريم على ردكم وتعطيركم للموضوع
فجزاكم الله الفردوس إن شاء الله ودمتم بحفظ الله ورعايته
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,550
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال سعد606:
السلام عليكم ...
بوركت اخي الكريم على ردكم وتعطيركم للموضوع
فجزاكم الله الفردوس إن شاء الله ودمتم بحفظ الله ورعايته
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
 
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