السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.هل سمعتم من قبل عن القرية المائية .قرية عائمة يعيش بها مسلمون في بحر اندامان في المحيط الهندييشكل المسلمون ما نسبته ١٠٠٪ من سكان هذه القرية تدور حياتهم حول مهنة صيد السمك والقرية مجهزة بمدرسة وملعب كرة قدم ومسجد واحدتعرف بقرية كوباني ،وتتكون بيوتها من اكواخ قائمة على ركائز خشبية مثبتة في قاع البحر،وتتبع لخليج فانغ نغا في تايلاند.