قرية عائمة .

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


هل سمعتم من قبل عن القرية المائية .


قرية عائمة يعيش بها مسلمون في بحر اندامان في المحيط الهندي
يشكل المسلمون ما نسبته ١٠٠٪ من سكان هذه القرية تدور حياتهم حول مهنة صيد السمك والقرية مجهزة بمدرسة وملعب كرة قدم ومسجد واحد
تعرف بقرية كوباني ،وتتكون بيوتها من اكواخ قائمة على ركائز خشبية مثبتة في قاع البحر،وتتبع لخليج فانغ نغا في تايلاند.


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ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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النقاط
2,256
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله
ماشاء الله لاقوة الا بالله تبارك الرحمن
اول مرة اسمع بها، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
بارك الله فيك وجزاك خيرا طيبا مباركا فيه وبارك فيمن ربياك وجعل مأواكما الفردوس الأعلى
 
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