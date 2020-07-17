عبدالرؤوف
:: عضو مُتميز::
- إنضم
- 22 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 1,251
- النقاط
- 571
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- بسكرة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل سمعتم من قبل عن القرية المائية .
قرية عائمة يعيش بها مسلمون في بحر اندامان في المحيط الهندي
يشكل المسلمون ما نسبته ١٠٠٪ من سكان هذه القرية تدور حياتهم حول مهنة صيد السمك والقرية مجهزة بمدرسة وملعب كرة قدم ومسجد واحد
تعرف بقرية كوباني ،وتتكون بيوتها من اكواخ قائمة على ركائز خشبية مثبتة في قاع البحر،وتتبع لخليج فانغ نغا في تايلاند.
هل سمعتم من قبل عن القرية المائية .
قرية عائمة يعيش بها مسلمون في بحر اندامان في المحيط الهندي
يشكل المسلمون ما نسبته ١٠٠٪ من سكان هذه القرية تدور حياتهم حول مهنة صيد السمك والقرية مجهزة بمدرسة وملعب كرة قدم ومسجد واحد
تعرف بقرية كوباني ،وتتكون بيوتها من اكواخ قائمة على ركائز خشبية مثبتة في قاع البحر،وتتبع لخليج فانغ نغا في تايلاند.