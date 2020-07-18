الطفل وأنانية الوالدين:

R

razika16

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 جويلية 2020
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
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أنثى
الطفل صورة مصغرة لوالديه، لذا لا يجب علينا ان ننهال على الاطفال بالتهم والشتائم ،والاولى بنا ان نوجهها الى والديه اللذان لا يفكران الا في مصالحهما الشخصية ،فإذا كان في الام خلق سيءمثلا كالتجسس على الاخرين فلا يحق عليها ان تستعمل ولدها في التنصت على اي كان ،لأنها بذلك تلقن طفلها صفة التجسس بامتياز،وكلما كبر نمت فيه ،حتى تصبح ملازمة له ،فالحذر الحذر من مثل هذه الطريقة التربوية السيئة ...هذا فقط مثال و ما خفي أعظم ،فلنتق الله في فلذات أكبادنا ان نجرهم الى الفساد جرا .
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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