تدليك الاطراف للطفل يوميا :

شعور الطفل بالتعب امر جد طبيعي ،بل قد يكون من النادر جدا عدم شعوره بالتعب لعدة اسباب ،منها الالعاب الالكترونية ،والنظام الغذائي الغني بالسكريات والدهون وغيرها،ولهذا سيدتي ان كنت ترغبين في راحة طفلك فاتمي بما يدخل جوفه اولا، وثانيا قومي بتدليك يديه ورجليه بزيت الزيتون اخر النهار وهذا يشعره بالراحة (شيء مجرب) وإذا كان الطفل كبيرا فيا حبذا لو يكون التدليك متبادلا بينك وبينه،صحة و بر.. من مثلكما..