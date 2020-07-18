🔵 علاقة النية بصلاح الاعمال وفسادها

Ma$Ter

Ma$Ter

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🔵 علاقة النية بصلاح الاعمال وفسادها

🔲 قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

⬅ربما يعمل ـ العبد ـ عملاً يظهر أمام الناس أنه عمل صالح وهو عمل فاسد أفسدته النية لأن الله يعلم ما في القلب .

👈وما يجازى الإنسان يوم القيامة إلا على ما في قلبه لقول الله تعالى:
(إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ * يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ * فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ)
[سورة الطارق 8 - 10]
⬅ أي يوم تختبر السرائر - البواطن - كقوله:
َفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ • وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
[ سورة العاديات 9 • 10]
👈 ففي الآخرة يكن الثواب والعقاب والاعتبار بما في القلب، أما في الدنيا فالعبرة بما ظهر، فيعامل الناس بظواهر أحوالهم .
⬅ ولكن هذه الظواهر إن وافقت ما في البواطن صلح ظاهره وباطنه وسريرته وعلانيته وإن خالفت وصار القلب منطوياً على نية فاسدة فما أعظم خسارته .
📒شرح رياض الصالحين 1 \27 ، 28
 
afnene

afnene

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بارك الله فيك
جزاك الله كل خير
 
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