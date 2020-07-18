Graphic Design - التصميم الجرافيكي

ONjINE
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التصميم الجرافيكي ببساطة هو لغة تواصل بصري عالمية ... هي الوان اشكال رموز خطوط
اشارات المرور واللوحات الدلالية اللي نشوفوها طوول هي اشهر الامثلة عن التصميم الجرافيكي
حتى انو لوحات الفراعنة نقوش المعابد حتى هي جزء من هذا التصميم
قصتي مع هذا المجال اثناء دراستي بحيث كنت نستعين برسومات وخرائط ذهنية ولاحظت انها فعالة بحيث تحفز الذاكرة الصورية Eidetic/ photographic memory
يعني مثلا تبادل الخبرات تقدر تعبر عليها بسهمين متعاكسين ... المستقبل بشمس .... الاستثمار برمز الدولار وهكذا
ساو شفت انو كيف هي فادتني نتفكر مالا نقدر نستعمل الصور والرموز ونطورها بطريقة نخلها على شكل صور ورسومات وتوصل افكاري
هو اصلا يجمع بين الحاجات لي نهتم بيها : الخط العربي الرسم الابداعي التصوير تحويل الافكار لتصاميم الالوان تقنيات الرسوم المتحركة .... كامل هذوا في 1
مبعد بالصدفة دخلت موقع ادراك ولقيت حاجات يخصو التصميم لفتني غلاف دورة بعنوان التصميم الجرافيكي دخلت وحاولت نبحث على الموضوع وبديت نحضر الدورة بحيث شكلت فكرة لاباس بيها على المجال ومازلت في بداية الطريق يعني نحاول نتعلم الفوتوشوب { لمعالجة الصور} و Adobe InDesign الانديزين لي هو الاساس فتصاميم الجرافيك والويب والحركة {عمق التصميم } وا دوبي أليستريتور :: Adobe Illustrator {الموضح}
المجال هذا بزاف واسع انا بديت بالاساسيات ونسيي نحتارف عمالقة التصميم البرامج الثلاث مبعد نشوف التخصص لي يجذبني اكثر {تصميم اللوغو الشعارات اغلفة الكتب والمجلات انيميشن }
يحتاج لوقت واصرار { كنت ماجلاته لكن عطلة الكورونا ذي فرصة لاتعوض } وتتعلم البرامج متحتاج ني شهادة اكادمية ني بصل برك شوية خيال وبزاف شوي ابداع
طولت بزاف نحكي فقصة حياتي علابالي
الخلاصة ياترى نلقى ناس مهتمة بهذا المجال ولا عندهم خبرة حتى يقدروا يوجهوني للاحتراف {لانو انا فالاول قررت نتعلمو برك كفضول او هواية مبعد قررت اني نطوره اكثر ونخليه وسيلة لايصال افكاري بحيث تقدر نخلي لمستي الخاصة}
كاين ناس محترفين او يعرفوا نسبيا لواحد من تلك التطبيقات ؟
بانتظار اجاباتكم
اشارات المرور واللوحات الدلالية اللي نشوفوها طوول هي اشهر الامثلة عن التصميم الجرافيكي
حتى انو لوحات الفراعنة نقوش المعابد حتى هي جزء من هذا التصميم
قصتي مع هذا المجال اثناء دراستي بحيث كنت نستعين برسومات وخرائط ذهنية ولاحظت انها فعالة بحيث تحفز الذاكرة الصورية Eidetic/ photographic memory
يعني مثلا تبادل الخبرات تقدر تعبر عليها بسهمين متعاكسين ... المستقبل بشمس .... الاستثمار برمز الدولار وهكذا
ساو شفت انو كيف هي فادتني نتفكر مالا نقدر نستعمل الصور والرموز ونطورها بطريقة نخلها على شكل صور ورسومات وتوصل افكاري
هو اصلا يجمع بين الحاجات لي نهتم بيها : الخط العربي الرسم الابداعي التصوير تحويل الافكار لتصاميم الالوان تقنيات الرسوم المتحركة .... كامل هذوا في 1
مبعد بالصدفة دخلت موقع ادراك ولقيت حاجات يخصو التصميم لفتني غلاف دورة بعنوان التصميم الجرافيكي دخلت وحاولت نبحث على الموضوع وبديت نحضر الدورة بحيث شكلت فكرة لاباس بيها على المجال ومازلت في بداية الطريق يعني نحاول نتعلم الفوتوشوب { لمعالجة الصور} و Adobe InDesign الانديزين لي هو الاساس فتصاميم الجرافيك والويب والحركة {عمق التصميم } وا دوبي أليستريتور :: Adobe Illustrator {الموضح}
المجال هذا بزاف واسع انا بديت بالاساسيات ونسيي نحتارف عمالقة التصميم البرامج الثلاث مبعد نشوف التخصص لي يجذبني اكثر {تصميم اللوغو الشعارات اغلفة الكتب والمجلات انيميشن }
يحتاج لوقت واصرار { كنت ماجلاته لكن عطلة الكورونا ذي فرصة لاتعوض } وتتعلم البرامج متحتاج ني شهادة اكادمية ني بصل برك شوية خيال وبزاف شوي ابداع
طولت بزاف نحكي فقصة حياتي علابالي
الخلاصة ياترى نلقى ناس مهتمة بهذا المجال ولا عندهم خبرة حتى يقدروا يوجهوني للاحتراف {لانو انا فالاول قررت نتعلمو برك كفضول او هواية مبعد قررت اني نطوره اكثر ونخليه وسيلة لايصال افكاري بحيث تقدر نخلي لمستي الخاصة}
كاين ناس محترفين او يعرفوا نسبيا لواحد من تلك التطبيقات ؟
بانتظار اجاباتكم
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