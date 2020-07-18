Graphic Design - التصميم الجرافيكي

Adobe InDesign الانديزين لي هو الاساس فتصاميم الجرافيك والويب والحركة {عمق التصميم } وا دوبي أليستريتور :: Adobe Illustrator‎ {الموضح}

التصميم الجرافيكي ببساطة هو لغة تواصل بصري عالمية ... هي الوان اشكال رموز خطوطاشارات المرور واللوحات الدلالية اللي نشوفوها طوول هي اشهر الامثلة عن التصميم الجرافيكيحتى انو لوحات الفراعنة نقوش المعابد حتى هي جزء من هذا التصميمقصتي مع هذا المجال اثناء دراستي بحيث كنت نستعين برسومات وخرائط ذهنية ولاحظت انها فعالة بحيث تحفز الذاكرة الصورية Eidetic/ photographic memoryيعني مثلا تبادل الخبرات تقدر تعبر عليها بسهمين متعاكسين ... المستقبل بشمس .... الاستثمار برمز الدولار وهكذاساو شفت انو كيف هي فادتني نتفكر مالا نقدر نستعمل الصور والرموز ونطورها بطريقة نخلها على شكل صور ورسومات وتوصل افكاريهو اصلا يجمع بين الحاجات لي نهتم بيها : الخط العربي الرسم الابداعي التصوير تحويل الافكار لتصاميم الالوان تقنيات الرسوم المتحركة .... كامل هذوا في 1مبعد بالصدفة دخلت موقع ادراك ولقيت حاجات يخصو التصميم لفتني غلاف دورة بعنوان التصميم الجرافيكي دخلت وحاولت نبحث على الموضوع وبديت نحضر الدورة بحيث شكلت فكرة لاباس بيها على المجال ومازلت في بداية الطريق يعني نحاول نتعلم الفوتوشوب { لمعالجة الصور} والمجال هذا بزاف واسع انا بديت بالاساسيات ونسيي نحتارف عمالقة التصميم البرامج الثلاث مبعد نشوف التخصص لي يجذبني اكثر {تصميم اللوغو الشعارات اغلفة الكتب والمجلات انيميشن }يحتاج لوقت واصرار { كنت ماجلاته لكن عطلة الكورونا ذي فرصة لاتعوض} وتتعلم البرامج متحتاج ني شهادة اكادمية ني بصلبرك شوية خيال وبزاف شوي ابداعطولت بزاف نحكي فقصة حياتي علاباليالخلاصة ياترى نلقى ناس مهتمة بهذا المجال ولا عندهم خبرة حتى يقدروا يوجهوني للاحتراف {لانو انا فالاول قررت نتعلمو برك كفضول او هواية مبعد قررت اني نطوره اكثر ونخليه وسيلة لايصال افكاري بحيث تقدر نخلي لمستي الخاصة}كاين ناس محترفين او يعرفوا نسبيا لواحد من تلك التطبيقات ؟بانتظار اجاباتكم