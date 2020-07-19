ouldkamel
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 جويلية 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
سعر اليورو والدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء (السكوار) اليوم | euro square
من خلال هذه الصفحة يمكنك ان تتعرف على سعر صرف الدينار الجزائري اليوم مقابل سعر الدولار في الجزائر السوق السوداء (السكوار) وسوق الرسمية اليوم. change dinar Algerien euro marche noir سعر اليورو مقابل الدينار في السوق السوداء (السكوار) وسوق الرسمية اليوم. change euro dinar
السكوار، سكوار square dz ويطلق عليه السوق سوداء او كما تعرف بالسوق الموازية هي كلمة جزائرية وتعني الصرف خارج البنوك من يورو دولار الأمريكي...الخ من قيمة الدينار، التحويل من قيمة العملة المحلية (دينار جزائري) الى عملة الصعبة.
تحويل الموازي أمام صرف الدينار.
سعر اليورو والدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء (السكوار) اليوم
من خلال هذه الصفحة يمكنك ان تتعرف على سعر صرف الدينار الجزائري اليوم مقابل سعر الدولار في الجزائر السوق السوداء (السكوار) وسوق الرسمية اليوم. change dinar Algerien euro marche noir سعر اليورو مقابل الدينار في السوق السوداء (السكوار) وسوق الرسمية اليوم. change euro dinar
السكوار، سكوار square dz ويطلق عليه السوق سوداء او كما تعرف بالسوق الموازية هي كلمة جزائرية وتعني الصرف خارج البنوك من يورو دولار الأمريكي...الخ من قيمة الدينار، التحويل من قيمة العملة المحلية (دينار جزائري) الى عملة الصعبة.
تحويل الموازي أمام صرف الدينار.
سعر اليورو والدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء (السكوار) اليوم