سعر اليورو والدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء (السكوار) اليوم

السكوار،ويطلق عليهاو كما تعرف بالسوقهي كلمةوتعني الصرف خارجمن يورو دولار الأمريكي...الخ من قيمة الدينار، التحويل من قيمة العملة المحلية (دينار جزائري) الى عملة الصعبة.تحويل الموازي أمام صرف الدينار.