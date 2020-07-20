زوجي....حياتي من دونك ضياااع

الفتاة الاميرة
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بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين...وبعد
اول مرة رايحة نحكي بالعامية لانو باه نعبر براحتي لازم اللغة العامية تعنا...كنت طفلة هادئة خجووولة بزاف بزاف ومتفوقة فالدراسة عادي ونحب نضحك ونحكي بزاف... بعد ما نجحت فشهادة البكالوريا هدر عليا جاري مع دارنا وقبلوه...كانت حياتي حياة وبعد ما عرفتو ولات حياة وحدة اخرى تماما....النشاط والحيوية وشخص تتقاسم معاه يومك بكل تفاصيل ...انسان مهتم غيور حنين والاهم انو معطااااء لاقصى درجة يعني ينحكيها من فمو ويمدهالي....عامين بيناتنا مكالمات برك وحكايات...بعد ما كملت عامين فالجامعة درنا خطبة رسمية وحفلة ووو....وقف معاي كيما لازم واكتر...استحالت الحياة بلا بعضانا لازم نهاري بيه ونهارو بيا ولا متحلاش....بعد ما تخطبنا عامين فهاذ الصيف عقدنا" عقد قران وفاتحة" ولله الحمد ولا زوجي شرعا وقانونا ....حبيت اليوم نكتب لانو يستاهل كلمة خير واعتراف في حقه...انت زوجي وسندي وتاج راسي ونور حياتي انت راجلي وعوني ربي يهنينا ويقدرني ونردلك جزء من خيرك...ربي يحميك وليا يخليك...
المفيد اني عندي مسألة نحتاج اراء لي مجربين فيها ...تعرفنا عامين وتخطبنا عامين وعقدنا نورمالمو عام ونزوجو باذن الله... الميزانية على قدها...والحال زرب يعني فات الوقت وهو ما كملش امورو...يتعاون هو وخوتو يبنيو دار كل واحد وطاج تاعو بناو واحد والتاني على اساس تعنا والتالت رايحين يضاليوه ...المشكل انو امو تقول تكمل تبني مع خوتك ومبعد تفيني دارك وتزوج وهذا ياكل دراهم ووقت...وهو يقول نفيني ونزوج ومبعد نكملو الطاج 4....انا ويلي هو لي مضغوط...وويلي دارنا لي جاتهم بزاف لازم نعرسو...متاكدة بلي ربي راح يحلها من عندو وظني بالله خيييير بصح نحتاج استشارة وتدبير....
طوولت بزاف اسمحولي واتمنى نلقى جواب ولي عندو سؤال يتفضلوشكرا
اول مرة رايحة نحكي بالعامية لانو باه نعبر براحتي لازم اللغة العامية تعنا...كنت طفلة هادئة خجووولة بزاف بزاف ومتفوقة فالدراسة عادي ونحب نضحك ونحكي بزاف... بعد ما نجحت فشهادة البكالوريا هدر عليا جاري مع دارنا وقبلوه...كانت حياتي حياة وبعد ما عرفتو ولات حياة وحدة اخرى تماما....النشاط والحيوية وشخص تتقاسم معاه يومك بكل تفاصيل ...انسان مهتم غيور حنين والاهم انو معطااااء لاقصى درجة يعني ينحكيها من فمو ويمدهالي....عامين بيناتنا مكالمات برك وحكايات...بعد ما كملت عامين فالجامعة درنا خطبة رسمية وحفلة ووو....وقف معاي كيما لازم واكتر...استحالت الحياة بلا بعضانا لازم نهاري بيه ونهارو بيا ولا متحلاش....بعد ما تخطبنا عامين فهاذ الصيف عقدنا" عقد قران وفاتحة" ولله الحمد ولا زوجي شرعا وقانونا ....حبيت اليوم نكتب لانو يستاهل كلمة خير واعتراف في حقه...انت زوجي وسندي وتاج راسي ونور حياتي انت راجلي وعوني ربي يهنينا ويقدرني ونردلك جزء من خيرك...ربي يحميك وليا يخليك...
المفيد اني عندي مسألة نحتاج اراء لي مجربين فيها ...تعرفنا عامين وتخطبنا عامين وعقدنا نورمالمو عام ونزوجو باذن الله... الميزانية على قدها...والحال زرب يعني فات الوقت وهو ما كملش امورو...يتعاون هو وخوتو يبنيو دار كل واحد وطاج تاعو بناو واحد والتاني على اساس تعنا والتالت رايحين يضاليوه ...المشكل انو امو تقول تكمل تبني مع خوتك ومبعد تفيني دارك وتزوج وهذا ياكل دراهم ووقت...وهو يقول نفيني ونزوج ومبعد نكملو الطاج 4....انا ويلي هو لي مضغوط...وويلي دارنا لي جاتهم بزاف لازم نعرسو...متاكدة بلي ربي راح يحلها من عندو وظني بالله خيييير بصح نحتاج استشارة وتدبير....
طوولت بزاف اسمحولي واتمنى نلقى جواب ولي عندو سؤال يتفضلوشكرا