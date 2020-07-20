زوجي....حياتي من دونك ضياااع

بسم الله مااشااء

ربي يتمم ليكم و يفتح عليكم بيبان الخير

انى شاااء الله عسرة و طيب ة هناء ة ذرية صالحة



الحقيقة اختااه لقد قطعتم طريقا و مسافة هامة نحو البناء

و الحمد الله اهم الامور موجودة

و اهمها باب المحبة و الالفة ربي يديمها



بخصوص مشكلت البت الان اصبح مشكل و عائق كبير امام جل العرسان الجدد



راح اجيبك اختااه بتفكير الرجل

اولا اوصيك ان لا تكوني عاملا للضغط على زوجك فكل كلمة حول البيت

من جهة التعجيل و الانهاء و توفير كل المستلزمات ستكون عاملا ضاغطا

و موترا للزوج الكريم

بل يجب ان يكون كلامك كله رضى و قناعة و ان اللي كاين فيه خير و بركة

و في هته المرحلة كل مواقفك ستحتسب لك او عليك



اما طريقة خلاص زوجك من المشكلة هي تركيزه على الوقت

ان الفترة طالت جدا جدا و انه متعجل امر الزواج

طبعا مع الوعد انه سيكمل مشروع المسكن



ايضا ما تنساوش الدعاء فاغلب و اصعب العقد يفتحهها الدعاء

الصدقات فكم من ازمة فرجتها الصدقة



في الاخير دعواتي لكم بالتوفيق و السداد و الحفظ و الستر