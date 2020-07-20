زوجي....حياتي من دونك ضياااع

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الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
115
النقاط
13
العمر
21
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين...وبعد
اول مرة رايحة نحكي بالعامية لانو باه نعبر براحتي لازم اللغة العامية تعنا...كنت طفلة هادئة خجووولة بزاف بزاف ومتفوقة فالدراسة عادي ونحب نضحك ونحكي بزاف... بعد ما نجحت فشهادة البكالوريا هدر عليا جاري مع دارنا وقبلوه...كانت حياتي حياة وبعد ما عرفتو ولات حياة وحدة اخرى تماما....النشاط والحيوية وشخص تتقاسم معاه يومك بكل تفاصيل ...انسان مهتم غيور حنين والاهم انو معطااااء لاقصى درجة يعني ينحكيها من فمو ويمدهالي....عامين بيناتنا مكالمات برك وحكايات...بعد ما كملت عامين فالجامعة درنا خطبة رسمية وحفلة ووو....وقف معاي كيما لازم واكتر...استحالت الحياة بلا بعضانا لازم نهاري بيه ونهارو بيا ولا متحلاش....بعد ما تخطبنا عامين فهاذ الصيف عقدنا" عقد قران وفاتحة" ولله الحمد ولا زوجي شرعا وقانونا ....حبيت اليوم نكتب لانو يستاهل كلمة خير واعتراف في حقه...انت زوجي وسندي وتاج راسي ونور حياتي انت راجلي وعوني ربي يهنينا ويقدرني ونردلك جزء من خيرك...ربي يحميك وليا يخليك...
المفيد اني عندي مسألة نحتاج اراء لي مجربين فيها ...تعرفنا عامين وتخطبنا عامين وعقدنا نورمالمو عام ونزوجو باذن الله... الميزانية على قدها...والحال زرب يعني فات الوقت وهو ما كملش امورو...يتعاون هو وخوتو يبنيو دار كل واحد وطاج تاعو بناو واحد والتاني على اساس تعنا والتالت رايحين يضاليوه ...المشكل انو امو تقول تكمل تبني مع خوتك ومبعد تفيني دارك وتزوج وهذا ياكل دراهم ووقت...وهو يقول نفيني ونزوج ومبعد نكملو الطاج 4....انا ويلي هو لي مضغوط...وويلي دارنا لي جاتهم بزاف لازم نعرسو...متاكدة بلي ربي راح يحلها من عندو وظني بالله خيييير بصح نحتاج استشارة وتدبير....
طوولت بزاف اسمحولي واتمنى نلقى جواب ولي عندو سؤال يتفضل😘😘😘وشكرا
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,397
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله مااشااء
ربي يتمم ليكم و يفتح عليكم بيبان الخير
انى شاااء الله عسرة و طيب ة هناء ة ذرية صالحة

الحقيقة اختااه لقد قطعتم طريقا و مسافة هامة نحو البناء
و الحمد الله اهم الامور موجودة
و اهمها باب المحبة و الالفة ربي يديمها

بخصوص مشكلت البت الان اصبح مشكل و عائق كبير امام جل العرسان الجدد

راح اجيبك اختااه بتفكير الرجل
اولا اوصيك ان لا تكوني عاملا للضغط على زوجك فكل كلمة حول البيت
من جهة التعجيل و الانهاء و توفير كل المستلزمات ستكون عاملا ضاغطا
و موترا للزوج الكريم
بل يجب ان يكون كلامك كله رضى و قناعة و ان اللي كاين فيه خير و بركة
و في هته المرحلة كل مواقفك ستحتسب لك او عليك

اما طريقة خلاص زوجك من المشكلة هي تركيزه على الوقت
ان الفترة طالت جدا جدا و انه متعجل امر الزواج
طبعا مع الوعد انه سيكمل مشروع المسكن

ايضا ما تنساوش الدعاء فاغلب و اصعب العقد يفتحهها الدعاء
الصدقات فكم من ازمة فرجتها الصدقة

في الاخير دعواتي لكم بالتوفيق و السداد و الحفظ و الستر
 
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