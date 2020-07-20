السلام عليكم اخوتي في الله

في طرحي لمشكلتي هذه رجاء من حضراتكم ألا وهو الدعاء لحال عائلتي

اما بعد نحن أسرة مكونة من 7 أفراد والديا عندهم 23 سنة زواج ملي فتحت عينيا في هذه الدنيا ماشفتهم تفاهمو اذا قال ابي اسود أمي تقول ابيض داااائما الحرب قايمة في الدار لا هو يفهم قصدها ولا هي تفهم قصدو لدرجة لا تتصور يعني لو نقدر نحسب كميات المشاجرات فستقاس بمالانهاية أبي بطبعو انسان قلوق واذا اصدر قرار فلا يسمح بمناقشته وامي عكسو البارح برك صرات معركة في الدار حاليا أمي ناوية تطلق وكل واحد فيهم منايف الثاني والمشكل لا انا ولا اخوتي قادرين ندخل للعلم جدي لي هو كبير العائلة توفى من 3 اشهر تقريبا ولا وجود لأحد آخر حتى يدخل في هذا الأمر . للعلم أن ابي لا يعلم نية أمي والطااامة الكبرى أنو لو حصل الطلاق فليس لأمي مكان تذهب له أصلا

ولكم ان تتصورو نفسية كل منا خاصة واني اكبرهم لا اعلم ماذا افعل اخي يريد مغادرة المنزل من شدة الضغط وانا لا ألومه صراحة فحتى انا أرغب في المغادرة لأن الوضع بات لا يطاق والله يا خاوتي كرهوني في الارتباط وفي الزواج يعني بفضل علاقتهم و المشاجرات لي كبرت في وسطها كرهت حتى حياتي ماشي فكرة الارتباط برك

وصلت بيا وين لمت أمي يعني شافت انها ميش رح تتفاهم معاه علاه صبرت والله انا حايرة زوج ماعندهم حتى نقطة تشابه عبارة عن الضد والنقيض افكارهم اسلوبهم طريقة تفكيرهم حاجة مايتشابهو فيها وش ذنبنا حنا نكبرو معقدين وكارهين حياتنا نصبحو على التشناف والعياط كل يوم نقول واحد فيهم يقتل الثاني هو حاكم قلبو وهي تبكي وحنا كقطع البازل متناثرة بين هذا وذاك وش ذنبي نسمع أمي تقول حسبي الله ونعم الوكيل لبابا وش ذنبي نسمع بابا يقول كرهت حياتي معاك وش ذنبي نعيش في وسط مكهرب ونكره حياتي والله بدون مبالغة من شدة التوتر لي راه في الدار والضغط لي راني عايشاتو راني حاسة رح نتشل كل دقيقة يحكمني تشنج عضلي في منطقة وحتى نحس كأنو كهرباء داخل قلبي

نهدر معاها تبانلي هي الصح نهدر معاه يبانلي هو الصح حرفيا واقعة بين نارين

والله من هذا المنبر نقول لكل زوج حابين يرتبطو اتقو الله في ارواح ستكون سببا في وجودها شايفين بلي مافيش تفاهم بينكم حبسو كلش وحتى لي تتزوج يا اختي مدي لنفسك فرصة باه تتعرفي عليه اكثر ماشي من عامك الاول تجيبي الاولاد من بعد يعيشو هوما في جحيم



اخوتي في الله على بالي طولت عليكم لكن لطفا ادعيو ربي يحنن قلوبهم وترجع المياه لمجاريها واجركم على الله