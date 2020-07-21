صور: من الوهم إلى الحقيقة السنيمائية



تبدو السيارات النموذجية بالحجم الطبيعي من خلال المنظور اليدوي، ويعتمد

صانع النماذج والفوتوغرافي مايكل بول سميث بدمج حرفتيه ببراعة لصنع سلسلة من

الصور التي تجعل سياراته المعقّدة تبدو مثل المركبات بالحجم الطبيعي على الطريق.

على عكس المتخصّصين في المؤثّرات البصريّة وخبراء الأفلام الذين يقيسون المسافة

ويستخدمون قدرًا كبيرًا من الرياضيات لتحديد موضع النماذج بدقة للحصول

على الوهم الأكثر فاعلية ، سميث هو شخص معترف به ذاتيًا "يتحدّى الرياضيات".

بدلاً من ذلك يعتمد الفنّان على عينه الحادة لوضع أدواته الصغيرة

في المؤلفّات المقنّعة، ما يجعل مشروع سميث أكثر إثارة للإعجاب.