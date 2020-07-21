صور: من الوهم إلى الحقيقة السنيمائية

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
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النقاط
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💐💐السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته💐💐
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تبدو السيارات النموذجية بالحجم الطبيعي من خلال المنظور اليدوي، ويعتمد
صانع النماذج والفوتوغرافي مايكل بول سميث بدمج حرفتيه ببراعة لصنع سلسلة من
الصور التي تجعل سياراته المعقّدة تبدو مثل المركبات بالحجم الطبيعي على الطريق.
على عكس المتخصّصين في المؤثّرات البصريّة وخبراء الأفلام الذين يقيسون المسافة
ويستخدمون قدرًا كبيرًا من الرياضيات لتحديد موضع النماذج بدقة للحصول
على الوهم الأكثر فاعلية ، سميث هو شخص معترف به ذاتيًا "يتحدّى الرياضيات".
بدلاً من ذلك يعتمد الفنّان على عينه الحادة لوضع أدواته الصغيرة
في المؤلفّات المقنّعة، ما يجعل مشروع سميث أكثر إثارة للإعجاب.


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🌹🌹في أمان الله🌹🌹
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,455
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال إلياس:
سلمت الايادي على الموضوع القيم والمميز اخي
جعلها الله في ميزان حسناتك يارب
حفظك الله ورعاك أخي
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بارك الله فيك اخي العزيز ومشكور على تعليقاتك الّتي نوّرت المنتدى يا غالي
لك تحيّة بطعم العسل
احسنت
 
ALIGSM

ALIGSM

:: عضو مُشارك ::
إنضم
16 ماي 2020
المشاركات
195
النقاط
21
محل الإقامة
العلمة
الجنس
ذكر
بارك الله فيك اخي بشير
صور روعة مشكوووور
 
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